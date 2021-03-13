 Büyükakın: Sağlık çalışanlarımız ülkemizin gururu, sağlığımızın sigortasıdır  

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı ve pandemi sürecinde Türkiye’nin sağlık ordusunun virüse karşı verdiği mücadelede alkışlanacak bir başarı elde etiğini söyledi. Başkan Büyükakın, ‘’Yaklaşık bir yıllık dönemde; gözle görünmeyen bir mikroba karşı savaşan sağlık personelimizin fedakârca, insanüstü bir gayretle verdiği mücadeleyi gördük. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizi yaşatmak için çok yoruldunuz. Sağlık ordumuzun tüm kahramanlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız’’ dedi.

Başkan Büyükakın, bu vesileyle Türkiye’nin sağlık alanında geldiği noktanın; virüsle mücadelenin yanı sıra hayata geçirilen şehir hastaneleri, koronavirüs salgının her safhasında alınan tedbirler, çağa uygun teşhis ve tedavi yöntemleri, filyasyondaki yüksek oran, başarıyla başlayan ve devam eden hastalığa karşı aşılanma süreciyle dünyanın takdir ettiği bir noktada olduğunu ifade etti. ‘’Bir gün çok uzaklardan hiç beklemediğimiz bir virüs geldi ve tüm hayatımızı alt üst etti’’ diyen Başkan Büyükakın, ‘’Sadece ekmeğe, suya, havaya ihtiyacımız olduğunu düşünürken, aslında sağlığa; her şeyden çok da sağlımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımıza ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu anladık’’ ifadesini kullandı.

Gözle görünmeyen bir mikroba karşı savaşan sağlık personelimizin fedakârca, insanüstü bir gayretle verdiği mücadelenin her türlü takdire ve alkışa layık olduğunu aktaran Başkan Büyükakın, ‘’Sağlık çalışanlarımız, pandemi sürecinde hep yanı başımızda oldu, Hızır gibi imdadımıza yetişti Bütün yorgunluklarına rağmen hala büyük bir fedakârlıkla virüse karşı bir savaş veriyorlar. Dertlere derman, yaralara merhem olan sağlık personelimiz insanlığın gurur kaynağı, sağlığımızın sigortasıdır’’ ifadesini kullandı.

Büyükşehir olarak, Kocaeli’nde sağlık sektörünün her zaman yanında olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, ‘’İl Sağlık Müdürlüğümüze 4 adet PCR cihazı, 10 adet hasta başı monitörü, 5 adet yüksek basınçlı oksijen ve nemlendirme ünitesi desteğinde bulunduk. KOÜ Hastanesi’ne 2 adet elektrikli hasta taşıma aracı desteği sağladık. Filyasyon ekiplerimize araç ve sürücü desteğinin yanı sıra 80 adet tablet temin ettik. Sağlık çalışanlarımıza enerji desteği olması amacıyla nöbet saatlerinde 30 bin paket meyve dağıttık. Sağlık çalışanlarımızı aileleriyle beraber kamplarımızda ağırlayarak, moral ve motivasyon desteğinde bulunduk. Sağlık çalışanlarımız halen Büyükşehir otobüslerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Aslında onlar için ne yapsak azdır. Pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyor, halen tedavi görenlere acil şifalar diliyor, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyorum’’ açıklamasını yaptı.