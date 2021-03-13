Esnaf istemedikçe Büyükşehir işleri büyütüyor

Koronavirüs sürecinde kafe ve restoranların kapatılması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş, kentin en işlek noktalarına Antikkafe’nin mobil kafelerini yerleştirdi. Esnafın kan ağladığı, aylardır dükkanlarını açamadığı bir dönemde Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği uygulama esnafın tepkisine yol açmıştı. Yaklaşık 7 ay dükkanlarını açamayan esnaf Büyükşehir’in işlek noktalarda açtığı mobil kafeleri haksız rekabet olarak yorumlamıştı.

ESNAF İSTEMEZKEN İKİNCİSİ GELDİ

Pandemi döneminde insanların akın ettiği İzmit Sahiline de, Büyükşehir Belediyesi Mobil Antikkafe yerleştirmişti. Kendilerinin borç içinde kıvrandığı dönemde Büyükşehir’in fırsatçı satışını eleştiren esnaf, mobil kafelerin kapatılmasını istemişti. Esnafın çağrısına kulak vermeyen Antikkapı Yetkilileri, İzmit Sahilde bulunan Antikkafe’yi genişleterek yanına bir de AntikKöfte açtı. Alanda hem büfe, hem de köfte satışı yapacak Büyükşehir Belediyesinin cirosu şimdiden merak ediliyor.