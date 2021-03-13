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13 Mar 2021 - 13:45- Gündem G: 13 Mar 2021 - 13:46

Esnaf istemedikçe Büyükşehir işleri büyütüyor

Kafe restoran işletmelerinin kapalı olduğu dönemde, İzmit Sahiline mobil kafe açan büyükşehir belediyesi işleri büyüterek, kafeye yanına kardeş mobil köfteci getirdi. Esnaf, mobil kafelerin haksız rekabet oluşturduğunu ifade ederken Büyükşehir belediyesi işleri büyütmekte kararlı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Koronavirüs sürecinde kafe ve restoranların kapatılması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş, kentin en işlek noktalarına Antikkafe’nin mobil kafelerini yerleştirdi. Esnafın kan ağladığı, aylardır dükkanlarını açamadığı bir dönemde Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği uygulama esnafın tepkisine yol açmıştı. Yaklaşık 7 ay dükkanlarını açamayan esnaf Büyükşehir’in işlek noktalarda açtığı mobil kafeleri haksız rekabet olarak yorumlamıştı.

ESNAF İSTEMEZKEN İKİNCİSİ GELDİ

Pandemi döneminde insanların akın ettiği İzmit Sahiline de, Büyükşehir Belediyesi Mobil Antikkafe yerleştirmişti. Kendilerinin borç içinde kıvrandığı dönemde Büyükşehir’in fırsatçı satışını eleştiren esnaf, mobil kafelerin kapatılmasını istemişti. Esnafın çağrısına kulak vermeyen Antikkapı Yetkilileri, İzmit Sahilde bulunan Antikkafe’yi genişleterek yanına bir de AntikKöfte açtı. Alanda hem büfe, hem de köfte satışı yapacak Büyükşehir Belediyesinin cirosu şimdiden merak ediliyor.

# İzmit, Büyükşehir, koronavirüs

13 Mar 2021 - 13:45 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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Yorumlar

(1)
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İzmi̇tli̇ - EY AKP YE OY VEREN ESNAFLAR,AKP VE TAHİR BAŞKAN DAİMA MENFAATİN PEŞİNDELERDİR.SİZİ KAALE ALMAZLAR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mart 15:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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