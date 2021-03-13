Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Gebze Osmangazi Köprüsü girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, 300 koli içerisinde 3 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.
13 Mar 2021 - 14:07- Asayiş Güncelleme: 13 Mar 2021 - 14:08
Araçta 3 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze Osmangazi Köprüsünde durdurulan bir araçtan 3 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
erol demirbek - al bir tane daha , yıllarca bunlar çalıştı geliri de kim bilir nereye gidiyor devlet sigaraya zam yapıp bunların ekmeğine yağ sürdü . PARALAR NEREYE GİDİYOR BUNLAR VERGİ Mİ VERİYOR? akıllı yönetim bu mu ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.