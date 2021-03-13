Araçta 3 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

erol demirbek - al bir tane daha , yıllarca bunlar çalıştı geliri de kim bilir nereye gidiyor devlet sigaraya zam yapıp bunların ekmeğine yağ sürdü . PARALAR NEREYE GİDİYOR BUNLAR VERGİ Mİ VERİYOR? akıllı yönetim bu mu ?