Kiptaş İzmit Çınar Evleri  hızla yükseliyor

Yalnızca Kocaeli değil, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir konut projesi gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, inşaatı tüm hızıyla süren Kiptaş İzmit Çınar Evleri’nin gelişmelerini yakinen takip ediyor. İnsan ve çevre odaklı, mimari tasarıma önem verilen ve sosyal konut anlayışına yeni soluk getiren Kiptaş İzmit Çınar Evleri hem görünümüyle hem de depreme dayanıklı olmasıyla İzmitlilerin nitelikli konut ihtiyacını karşılayacak.

YÜZDE 8’İ TAMAMLANDI

Kocaeli sınırlarında dayanıklı yapı stokunu artırma yolunda model alınacak olan Kiptaş İzmit Çınar Evleri projesinde yaklaşık 2,5 ay önce başlayan inşaat çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 8’e ulaştı. Başkan İmamoğlu’nun kura çekiminde söylediği gibi projenin İzmitlilerin beklediğinden daha hızlı biteceği görülüyor.