Kiptaş İzmit Çınar Evleri  hızla yükseliyor

Yalnızca Kocaeli değil, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir konut projesi gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, inşaatı tüm hızıyla süren Kiptaş İzmit Çınar Evleri’nin gelişmelerini yakinen takip ediyor. İnsan ve çevre odaklı, mimari tasarıma önem verilen ve sosyal konut anlayışına yeni soluk getiren Kiptaş İzmit Çınar Evleri hem görünümüyle hem de depreme dayanıklı olmasıyla İzmitlilerin nitelikli konut ihtiyacını karşılayacak.
YÜZDE 8’İ TAMAMLANDI
Kocaeli sınırlarında dayanıklı yapı stokunu artırma yolunda model alınacak olan Kiptaş İzmit Çınar Evleri projesinde yaklaşık 2,5 ay önce başlayan inşaat çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 8’e ulaştı. Başkan İmamoğlu’nun kura çekiminde söylediği gibi projenin İzmitlilerin beklediğinden daha hızlı biteceği görülüyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.