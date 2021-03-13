Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip sonucu Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta gerçekleştirilen aramalarda 1 milyon 540 bin bandrolsüz boş makaron, 10 adet 1 kiloluk kıyılmış tütün ve 230 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
13 Mar 2021 - 14:16- Asayiş Güncelleme: 13 Mar 2021 - 14:21
Durdurulan araçta makaron ve tütün ele geçirildi
Koaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalarda çok sayıda boş makaron, kıyılmış tütün ve TABDK bandrolleri ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
erol demirbek - yıllardır tütün ürünlerinin gelirini bu kayıt dışı iş yapanlar götürüyor. tekel elden çıkınca meydan bunlara kadı devlet yüksek fiyatlı sigaradan para kazanacağını sanarken bunlar kazandı . bu mu devlet yönetimi maşallah
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.