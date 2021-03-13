Durdurulan araçta makaron ve tütün ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip sonucu Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta gerçekleştirilen aramalarda 1 milyon 540 bin bandrolsüz boş makaron, 10 adet 1 kiloluk kıyılmış tütün ve 230 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.