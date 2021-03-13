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13 Mar 2021 - 14:16- Asayiş G: 13 Mar 2021 - 14:21

Durdurulan araçta makaron ve tütün ele geçirildi

 Koaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalarda çok sayıda boş makaron, kıyılmış tütün ve TABDK bandrolleri ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip sonucu Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta gerçekleştirilen aramalarda 1 milyon 540 bin bandrolsüz boş makaron, 10 adet 1 kiloluk kıyılmış tütün ve 230 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
# Kocaeli, Körfez

13 Mar 2021 - 14:16 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(1)
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erol demirbek - yıllardır tütün ürünlerinin gelirini bu kayıt dışı iş yapanlar götürüyor. tekel elden çıkınca meydan bunlara kadı devlet yüksek fiyatlı sigaradan para kazanacağını sanarken bunlar kazandı . bu mu devlet yönetimi maşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mart 14:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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