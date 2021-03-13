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13 Mar 2021 - 14:18- Asayiş G: 13 Mar 2021 - 14:19

Kural ihlali yapan 353 kişiye para cezası

 Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 353 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 12 Mart günü yapılan kontrollerde 3 bin 247 iş yeri denetlenirken 15 bin 285 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde maske takma kuralına uyulmadığı için 118 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 53 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 178 şahsa, karantina tedbirlerine uymayan 3 şahsa ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 işyerine, olmak üzere toplam 353 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 67 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 446 araç ve sürücüsü ve terminalde yolcu taşımacılığı yapan 180 araç ve sürücüsü ve okul servis taşımacılığı yapan 196 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 822 araç kontrol edildi. 
# Kocaeli, koronavirüs

13 Mar 2021 - 14:18 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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