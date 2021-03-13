Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “14 Mart 1919 tarihinde tıp okulu öğrencileri ve doktorlarının işgal kuvvetlerine başkaldırarak vatan savunması hareketine dönüştürdüğü eylemler bağımsızlık mücadelemizin kazanılmasındaki en önemli etkenlerden biri olmuştur. O dönem vatanı cephede savunan sağlık çalışanlarımız bugün tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ile insanlığı verdiği savaşın kahramanlardır. Ne acıdır ki el üstünde tutulması gereken sağlık çalışanlarımız, insan sağlığı için verdikleri mücadelede iktidar sahiplerinin yanlış politikalarına karşı çıktıkları için kürsü başından linç edilmeye, itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta, zor şartlar altında çalıştırılmaktadır. Yaşanan şiddete teşvik olayları sebebi ile fiziki olarak da saldırıya uğrayan, canına kastedilen sağlık çalışanlarımızın yanında olmak her vatandaşımızın görevi olmalıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete özendirmeyi değil, uygulanan baskıcı politikalar ve şiddeti azaltmak için sert yaptırımlar uygulanmasına öncülük etmek her vatandaşın vicdani sorumluluğudur. Bu vicdani sorumluluğu toplumumuz, iktidar sahiplerine örnek olacak şekilde yerine getirdiğinde 14 Mart gününü Tıp Bayramı olarak adına yakışır bir şekilde kutlayabiliriz. Tüm sağlık çalışanlarımıza, bu zorlu dönemin kahramanlarına teşekkürlerimi ve minnetimi sunuyorum.”
13 Mar 2021 - 14:19- Gündem Güncelleme: 13 Mar 2021 - 14:21
Başkan Yıldızlı’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.