İzmit Fethiye Caddesi’nde hizmet veren ve ilimizin en köklü ayakkabı mağazalarından Ustalar Ayakkabı, her yıl merakla beklenen “Geleneksel Zararına Satış Günleri”ni Pandemi’ye rağmen bu yıl da uyguladı. Sınırlı sayıda maliyeti altına satışa sunulan yüzlerce yazlık-kışlık, kadın ve erkek ayakkabı çeşidi satışa sunuldu. Hakiki deri ayakkabılar 50 TL, bot çeşitleri 100 TL’den başlayan fiyatlarla müthiş avantaj sağladı. İki haftadır devam eden kampanyaya yoğun ilgiye teşekkür eden Mağaza yönetimi, Pandemi nedeniyle hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarından dolayı sürenin bir hafta daha uzatılmasına karar verdi. Müşterilerin daha rahat şekilde bu fırsattan yararlanması için olanak sağlandı. Ayrıca bu haftayla birlikte yeni sezon ürünler de mağazada raflardaki yerini almaya başladı. Kampanya hakkında detaylı bilgi 0 (262) 321 50 51 numaralı telefondan alınabileceği belirtildi.
13 Mar 2021 - 14:22- Gündem Güncelleme: 13 Mar 2021 - 14:25
Ustalar Ayakkabı’da zararına satışlar bir hafta daha uzatıldı
İzmit’in köklü ayakkabı mağazalarından Ustalar Ayakkabı’nın her yıl mart ayında düzenlediği zararına satış günleri bir hafta daha uzatıldı. Mağaza yönetimi Pandemi nedeniyle müşterilerin rahat alışverişi için bu kararı aldıklarını, yoğun ilgi nedeniyle müşterilerine teşekkür ettiklerini bildirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.