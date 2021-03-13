Kocaeli Dersimliler Derneği, "Munzur Özgürdür, Özgür Akacak!"

Kocaeli Dersimliler Derneği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Yarın “14 Mart Uluslararası Nehirler, Su ve Yaşam için Barajlara Karşı Eylem Günü’nü ”, Önümüzdeki hafta Dünya Orman Haftasını, 22 Mart Dünya Su Gününü karşılayacağız. Ne yazık ki, günler takvimde bir yapraktan öte durmuyor. Her şeye bir gün belirleyenler hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar. Bugün bir kez daha “belirli gün ve haftaları” hatırlatmak, Dersimin çığlığını haykırıyor ve doğamız için ayakta olacağımızı duyuruyoruz.

Yerli ve uluslararası şirketler, pandemi koşullarını da fırsat bilerek ülkemizin dört bir yanında ormana, suya ve doğaya karşı büyük bir yağma hareketini arttırarak devam ediyorlar. Dersim coğrafyası olarak biz de “payımıza” düşeni fazlasıyla alıyoruz.

Peyzaj düzenlemesi altında Munzur Gözeleri’nin hafızasının silinmesi, ziyaretgâhımızın talan edilmesine karşı Dersim halkı çeşitli tarihlerde basın açıklaması yaparak, cem tutarak ve insan zinciri oluşturarak tepkisini dile getirmiştir, bu tepkilerin ardından açıklamalara, insan zincirine ve cem tutma etkinliklerine katılanlara karşı pandemi süreci bahane edilerek soruşturmalar açılmış ve para cezaları kesilmiştir. Dersimlilerin toprağına, suyuna, ormanına, kültürüne ve inancına sahip çıkma iradesi, bu türden gerekçelerle bastırılmak istenmektedir.

Dersim halkının haklılığı; projenin mahkeme kararıyla iptal edilmesiyle bir kez daha hukuken de tescil edilmiştir.

Geçtiğimiz dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı ara ara dağ keçilerinin avlanması için ihale çıkarsa da yaptığımız itirazlarla iptal edildi. Bir kez daha haykırıyoruz bir canlıyı öldürmenin sporu, turizmi, hobisi, ihalesi olamaz! Bu dünya üzerindeki yaşamı paylaştığımız, yaşam hakları ve alanları ellerinden alınan tüm canlıların, İnsan diliyle kendi haklarını savunamayan tüm canlıların sesiyiz.

Dersim’in birçok bölgesi maden sahası olarak ilan edilmiş olup geçtiğimiz günlerde Dersim - Çemişgezek ilçesi Ekirek (Gözlüçayır) köyü Merekler - Sekatır - Kıraçlar mıntıkasında maden arama çalışmaları başlatılmak istenmiştir. Halkımızın haklı tepkisi ile maden şirketi geri çekilmiştir.

Mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de, yarın da yılmadan büyüterek devam ettireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bilinmelidir ki, Dersim’de doğa kazanacak!

Yargı kararları ve bilimsel raporlara rağmen, yöre halkının tepki ve mücadelesini hiçe sayarak, vadilerimiz, dağlarımız, yaşam alanlarımıza geri dönüşümsüz zararlar veren; şirketlerin kontrolüne verilmesini de kapsayan bütün Baraj, HES ve maden projeleri durdurulmalıdır.

Ülkenin dört bir yanında pandemi süreci bahane edilerek demokratik kitle örgütlerinin yaptığı basın açıklamaları, eylemler yasaklandı. Basın açıklamalarına ve eylemlere katılanlara para cezaları kesilerek muhalefetin sesi kesilmek istenmekte, fakat sermayeye doğanın talanı için her türlü kolaylık sağlanmaktadır.

Bizler, suyuna, toprağına, yaşam alanlarına, tarihi-kültürel ve sosyal değerlerine sahip çıkan Dersim Halkı olarak; Akıl, bilim ve izandan yoksun projelerin uygulayıcıları ve sahiplerini bir kez daha uyarıyoruz. Sizlerin, yaşam alanlarımızı yok edecek projelerinize Dersimde yaşam hakkı tanımayacağız.

Suyunu, Yaşamını, Yaşam Alanlarını sermayeye teslim etmeyenler; Vadisini, Deresini, Merasını, Ormanını, Toprağını, Doğasını, Emeğini koruyanlar, kapitalizme, emperyalizme karşı mücadele edenler olarak bir kez daha haykırıyoruz, talanınıza geçit vermeyeceğiz!

Munzur Özgürdür, Özgür Akacak! Munzur Hayattır, Hayatın Akışı Durdurulamaz! Munzur’uma Dokunma"