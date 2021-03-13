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13 Mar 2021 - 16:23- Asayiş G: 13 Mar 2021 - 16:24

6 çocuk annesi koronavirüse yenildi!

 Kartepe ikamet eden Hediye Şık Covid-19 nedeniyle vefat etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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 Kartepe Avluburun Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Ali Şık’ın eşi Hediye Şık (77) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Hediye Şık’ın cenazesi Avluburun Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avluburun Mezarlığında toprağa verildi.
# Covid-19 7, covid-19, çocuk

13 Mar 2021 - 16:23 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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