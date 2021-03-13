6 çocuk annesi koronavirüse yenildi!

Kartepe Avluburun Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Ali Şık’ın eşi Hediye Şık (77) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Hediye Şık’ın cenazesi Avluburun Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avluburun Mezarlığında toprağa verildi.