Yıldırım’dan şehir hastanesi tepkisi “Yine siyasileri uyutmuşlar!”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP MKYK Üyesi Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve AKP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Şahin Talus önceki gün Şehir Hastanesinin inşaat çalışmalarını sürdüren Gama-Türkerler Holding Yönetim Kurulu üyeleri Levent Kartal, Bertan Baran, Yalçın Eligüzeloğlu ve Medikal Koordinatör Prof.Dr.Tümer Çorapçıoğlu ile bir araya geldi. Yönetim kurulu üyeleri, ziyarete giden ekibe Şehir Hastanesi’nin %74’ünün tamamlandığı ve yılsonunda hizmete gireceği ifade etti.

“2020’DE BİTECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI”

Kocaeli Şehir Hastanesi nedeniyle mağduriyet yaşayan bir süre önce hastanenin taşeronluğunu yapan CHP İzmit İlçe eski Başkanı Selman Yıldırım, firmanın açıklamaları ile ilgili tepki dolu bir paylaşım yaptı. Şehir Hastanesi Yetkililerinin yine masal anlattıklarını ve iktidar partisinin bürokratlarını uyduklarını ifade etti. Yıldırım yaptığı açıklamada, “Bundan yaklaşık altı ay önce Emine Zeybek Türkerler holding yetkilileri ile görüştüğünü, hastane inşaatının planlandığı gibi 2020 yılı sonunda biteceğini açıklamıştı” dedi.

“KEŞKE SORABİLSELERDİ”

Sözlerini devam ettiren Yıldırım, “Maalesef Türkerler yetkilileri hem Emine Zeybek’i hem de Kocaeli halkını yanıltmış olmasalardı. Bugün gazetelere servis edilen haberlere baktığımızda detaylı iş programı olmadan hayali iş programı üzerinde değerlendirmelerin yapıldığını görebiliriz. Keşke Emine Zeybek detaylı iş programını isteyip, bu iş programı ile kaç kişinin çalışacağını sorabilseydi. Keşke Emine Zeybek toplantının yapıldığı gün iş programında olması gereken çalışan sayısı ve sahada çalışan sayısı ne kadar sorabilseydi” ifadelerini kullandı.

“NEDEN SADECE HASTANEDE ÇALIŞMA VAR”

İş programına göre 1900 olması gereken çalışan sayısının neden sahada 400 civarında olduğunu keşke sorabilseydi diyen Yıldırım, “Keşke mağdur ettikleri firmalarla yapmış oldukları ödeme planlarını sorabilseydi. Keşke neden sadece ana hastanede çalışma yapıldığını sorabilseydi. Keşke, neden fizik tedavi hastanesi ve yüksek güvenlikli hastanesinde hiç bir çalışma yapılmadığını sorabilseydi. Keşke hastanenin inşaatının bitmesi kadar taşeronlara yaşatılan mağduriyetlerin giderilmesi kendileri açısından önemli olduğunu diyebilseydi” şeklinde ifadeler kullandı. nSerhat GÜNEŞ