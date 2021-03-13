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13 Mar 2021 - 16:47- Eğitim G: 13 Mar 2021 - 16:48

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları'nda Mehmet Akif Ersoy’u anma programı

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100. yılı, İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif'in vefatının 85. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen program 12 Mart 2021 Cuma günü 4. sınıf, ortaokul, lise öğrencileri ve ders öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.   
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başlayan tören, İstiklal Marşı’mızın yazılış aşamalarını ve kabulünü anlatan sinevizyon gösterisi ile devam etti. Program, İl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘’İstiklal Marşı ve Bayrak’’ temalı şiir yarışmasına katılan ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları ortaokul öğrencisi şiirini seslendirdi.

  İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olması ve 2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” kabul edilmesi sebebiyle hafta boyunca Türkçe derslerinde öğrencilerle yapılan çalışmalar kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerinin seslendirmelerinden oluşan ‘’ Mehmet Akif’e Teşekkür’’ videosu izlendi.

Programın sonunda öğrencilerin görüntüleri ve ses kayıtlarından oluşan İstiklal Marşı videosu izlenerek program tamamlandı.

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, zor günlerde ve şartlarda gerçekleştirdikleri zaferlerin gururunu bugün, bizlere yaşatan şehit ve gazilerimizi ve de şiirleriyle milletimizin sesi olmuş İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u minnetle andılar.

# Kocaeli, eğitim

13 Mar 2021 - 16:47 - Eğitim

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