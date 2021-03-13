Sahile akın ettiler! Üstüne bir de masa kurup okey oynadılar

Koronavirüs haritasında yüksek risk grubuyla turuncu renkte olan Kocaeli’de güneşli havayı gören vatandaşlar, kapalı yerler yerine soluğu sahil kenarında aldı. Bazı vatandaşlar sahil bandında yürürken, bazıları ise çimlerin üzerinde oturup deniz manzarasını izledi. Koronavirüs nedeniyle sahil kenarında oturmayı tercih ettiklerini söyleyen Yusuf Öktem, “AVM’ye gidip kalabalıkta riske atmaya gerek yok. Sahile açık havada oturmak için geldik. Havada güneşli ve 6-7 aydır ilk defa dışarıya çıktım. Hem arkadaşımla da görüşme imkanı buldum” dedi.
"SAHİL KENARINI TERCİH ETTİK"
İnsanların artık soluk alacak yerler aradığını ifade eden Sinan Fidan, “Pandemi süreci ve kapalı kafeler açıldı ama tercih etmiyoruz. Hem hava güzel ve deniz manzarası izliyoruz. Mecbur kalmadıkça çıkmadık. Artık insan kalabalığından kaçıyoruz” diye konuştu.
"KALABALIK YERLERİ TERCİH ETMİYORUZ"
Uzun süre evde oturunca dışarıya çıkmanın kıymetini anladığını belirten Saliha Gür, “AVM ya da kafelerde olmaktansa sahil kenarını tercih ettik. Biz epey bir süredir evdeyiz ve hava da güzel olunca dışarıya çıkmak istedik. Uzun süredir evdeydik ve dışarı çıkmanın kıymetini anladık. Hala riskli bir ortam var. Kalabalık yerleri bu yüzden tercih etmiyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.