Acil kan aranıyor!

Pazartesi günü Academi hastanesinde Bay pas ameliyatı olacak olan Seçil Şekerci'ye 8 kişiden B Rh Pozitif canlı kana ihtiyacımız var. Kan verebilecek kişilerin önceden gidip kanlarını hastanede test yaptırmaları ve Pazartesi günü de kan vermeleri gerekmektedir. Kan vermek isteyenlerin 0533 6992158 no'lu telefondan Emine Cebeci ile görüşebilir.