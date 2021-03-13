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13 Mar 2021 - 18:01- Siyaset G: 13 Mar 2021 - 18:02

EMEP'li kadınlar: "Artık yeter diyoruz"

Emek Partisi (EMEP) Körfez İlçe Örgütü, eşi tarafından sistematik şiddete maruz bırakılan Ayten Erbaç'a dair açıklamalar yaptı.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Emek Partisi Körfez İlçe Örgütü, şiddete maruz kalan kadınlar için bir araya gelerek, "bir kişinin daha şiddete maruz kalmasını önlemek, bir kişiyi daha kaybetmemek için tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu. Açıklamaların devamında ise,"Her gün televizyonlardan, haberlerden, sosyal medyadan duyduğumuz, okuduğumuz kadına şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez daha yakından şahit olduğumuz şiddet Kocaeli'nin Körfez ilçesinde. Ayten Erbaç eşi tarafından günlerce şiddet gördü. Şiddet gören kadının yaşadıklarını çocuklarının kayda alıp sosyal medyada paylaşması ile öğrenebildik" dedi.

"ARTIK YETER DİYORUZ"

'Artık yeter' diyoruz, lanet okuyoruz ama kadına şiddet, kadın cinayetleri son bulmuyor. Ayten Erbaç gibi bir çok kadın evinde, iş yerinde, sokakta şiddete maruz kalıyor. Edindiğimiz bilgiye göre de her ay ortalama 15 kadın şiddete uğradığı için şikayette bulunuyor. Ancak bunlar sadece resmi rakamlara yansıyanlar.EMEP Körfez İlçe Örgütü olarak 8 Mart'la ilgili kapı kapı bildiri dağıtırken denk geldiğimiz bir kadının 'Boşver. Şiddeti ben de görüyorum, herkes görüyor' sözlerinden de ilimizde hatta ülkemizde kadına yönelik şiddet verilerinin sadece bu rakamlardan ibaret olmadığını görüyoruz.

"ŞİDDETİ ÖNLEYEN TEDBİRLER ALINMIYOR"

AKP'li Milletvekili Hülya Atçı Nergis'in katıldığı bir televizyon programında 'Medya kadın cinayeti haberlerini abartıyor' cümlesinin de gerçeği yansıtmadığı böylece bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. İktidarın her geçen gün kadınlara eşitsizliği dayatan politikaları, söylemleri, kadınların ve çocukların haklarının gasbına yönelik pek çok düzenlemeyi gündeme getirmesi devam ederken şiddeti önleyen tedbirler alınmıyor.

"YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

EMEP Körfez İlçe Örgütü olarak kadını ve çocukları koruyacak olan en acil yasaların, İstanbul Sözleşmesinin bir an önce uygulanmasını talep ediyoruz. İstanbul Sözleşmesinin uygulanmaması kadınların yıllarca süren çabaları, mücadelesi, direnişi, haykırışı sonucunda elde ettiği kazanımlara saldırıdan başka bir şey olmayıp kadın-erkek eşitliğini yok sayıp, şiddetin daha artmasına sebep olmaktadır. Bir kişinin daha şiddete maruz kalmasını önlemek, bir kişiyi daha kaybetmemek için tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz.

# Kocaeli, Körfez, İstanbul

13 Mar 2021 - 18:01 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

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