DEVA sağlık çalışanlarını ziyaret etti  

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle DEVA Partisi sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Tüm hafta boyunca devam edecek olan ziyaretler Kartepe ve Başiskele'den başladı. Sağlık Politikaları Birim Başkanlığı, DEVA Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Nur Banu Edes, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kartepe ve Başiskele ilçe başkanları ve yönetimlerinin de dâhil olduğu heyet ile birlikte, ilçelerdeki sağlık kurumlarını ziyaret ederek, yetkililerin bilgi ve görüş önerilerini dinledi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ZİYARET EDİLDİ

Kartepe ilçe sağlık müdürlüğünden başlayan programda Müdür Dr. Harun Arslan ziyaret edilerek, ilçedeki alınan sağlık tedbirleri nedeniyle teşekkür edildi. Sağlık Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nur Banu Edes ve DEVA Partisi Kartepe İlçe Başkanı Emre Erhan günün anısına hediye takdim edildi. Ardından Suadiye Aile Sağlı Merkezi’ni ziyaret eden heyet, sağlık çalışanlarına toplum sağlığına verdikleri özverili katkılar nedeniyle teşekkür etti. Programın devamında ise Başiskele Semt Polikliniği’ndeki tüm sağlık çalışanlarını ziyaret eden DEVA Partisi, sağlık çalışanlarına hediyelerini takdim etti.

"NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Nur Banu Edes, “Yaklaşan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarımızın sorunlarını biraz daha göz önüne getirmek ve bunları kamuoyu ile paylaşmak için bütün hafta boyunca sürecek bir programa bugün başladık. Sıhhatle alınan bir nefesin dahi çok önemli olduğunun bilincinden gelen bir kültüre mensup olan bizler, Korona sürecinde daha da çok iş yükleri artan doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza, laborantlarımıza ve diğer tüm sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır.

"SAĞLIKÇILARIN HAKLARININ TAKİPÇİSİYİZ"

Edes açıklamalarının devamında ise,"Ancak üzülerek görüyoruz ki, gecesini gündüzüne katan, kendi sağlığını bizler için tehlikeye atan sağlıkçılarımıza yapılan saldırıları gördükçe kahroluyoruz. Bu konuda yetkilileri gerekli güvenlik önlemlerini almaları konusunda bir kez daha göreve davet ediyorum. Sağlık personelimizin gerek özlük hakları ve gerekse de can güvenlikleri başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Hükümetin en önemli önceliklerinden birisi olmalıdır. Biz bu konunun her zaman takipçi olacağız. Bu vesile ile bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını şimdiden kutluyorum.”