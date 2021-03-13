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13 Mar 2021 - 19:49- Gündem G: 13 Mar 2021 - 19:57

O habere yalanlama! SEDAŞ yapıyor suç İzmit Belediyesi'nde oluyor

İzmit Belediyesi bugün bir yerel gazete yer alan haber hakkında açıklama geldi.

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Yapılan açıklamada “ Kocaeli Koz Gazetesinde bugün; Bu çalışmayı yasak günü yapsanız olmaz mı?” denilerek yapılan haberde İstiklal Caddesi esnafını zor durumda bıraktığımız iddiasıyla ilgili çalışma İzmit Belediyesine değil SEDAŞ’a aittir. Çalışmanın SEDAŞ ekipleri tarafından yapıldığı gazetede yayınlanan fotoğraflarda da açık açık görülmektedir. İzmit Belediyesinin bölgede gerçekleştireceği çalışma Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde gerçekleşecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.
# Kocaeli, İzmit

13 Mar 2021 - 19:49 - Gündem

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