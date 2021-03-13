Darıca Gençlerbirliği altyapı futbolcusu Yasin Çetin, Salı günü Kocaelispor U-29 futbol takımı ile oynanan hazırlık maçında rakip futbolcu ile girdiği pozisyonda kafasına sert bir darbe aldı. Oyun alanından ambulansla hastaneye kaldırılan Çetin, yoğun bakım sevisinde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tedaviyle birlikte genç futbolcunun, yaşam mücadelesini kazanarak tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
13 Mar 2021 - 20:59- Spor Güncelleme: 13 Mar 2021 - 21:03
Yoğun bakımdaki futbolcu hayati tehlikeyi atlattı
Kocaelispor U-19 takımı ile oynanan hazırlık maçında kafasına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Darıca Gençlerbirliği’nin altyapı futbolcusu Yasin Çetin'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.