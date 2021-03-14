Yaşlı çift Büyükşehir’e emanet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yedi yıldan beri yatalak olan Ayşe teyzeye ve ona zor şartlar altında bakmaya çalışan İsmail amcaya yardım için ekiplerini seferber etti. Yaşlı çiftin evleri temiz ve bakımlı hale getirilirken, günlük yemek ihtiyaçları karşılanmaya ve bakım hizmeti verilmeye başlandı.

YAŞLI ÇİFT EMİN ELLERDE

Kandıra ilçesi Hacılar Köyü’nde yaşayan 87 yaşındaki İsmail Yener, kendi sağlık durumu da iyi olmamasına rağmen yedi yıldır yatalak hasta olan 72 yaşındaki eşi Ayşe Yener’e elinden geldiğince bakmaya çalışıyor. Yapılan kontroller esnasında Yener çiftinin yaşam standartlarının yeterli olmadığı saptanarak gerekli işlemler yapıldı.

“GÖNÜL KAZAN”

Yaşları ve hastalıkları sebebiyle yemek pişirme yetilerini kaybeden Yener çiftine öncelikle “Gönül Kazan” projesi kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince günlük iki öğün olacak şekilde evlerine yemek ulaştırılmaya başlandı. Yemek pişiremeyecek kadar yaşlı ve hasta olan çiftin, bundan sonraki süreçte sağlıklı yiyeceklerle beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanarak olup yaşam standartları yükseltildi.

YAŞAM KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLDİ

Sağlık durumu iyi olmayan İsmail Yener ve binbir zahmetle yıllardır bakmaya çalıştığı yatalak eşi Ayşe Yener çifti için İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibat kurularak sağlık ekipleri tarafından evlerinde tedavi edilmeleri sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlı çifte sunduğu bu hizmetlere ilaveten Kandıra Belediyesi ile ortaklaşa çalışılarak evin aydınlatma araçları yenilendi ve elektrik arızaları giderildi. Sobadan kaynaklı is ve dumanla kaplı duvarlar boyandı. Yapılan çalışma sayesinde ev ferahlık vermeye başladı.

AYŞE TEYZE İÇİN HASTA KARYOLASI

Yıllardır hasta vaziyette uygunsuz koşullarda yatan Ayşe teyzenin uygun koşullarda bakılabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından elektrikli hasta karyolası verildi. Yatağa bağımlı olan Ayşe teyze, öz bakımının düzenli olarak yapılabilmesi için “Evde Bakım Hizmeti” kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Bunun yanı sıra aynı hizmet kapsamında ev temizliği de ekipler tarafından yapılmaya başlandı. Yener çiftinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına ayrıca kendilerine aynî yardımda bulunuldu.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖNCÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile Kocaeli’de ikamet eden mağdur durumdaki vatandaşların sıkıntılarına çare olmaya devam ediyor. “Gönül Kazan” projesi ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek durumu olmayan vatandaşlara 2 öğün sıcak yemek ulaştırıyor. Kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirdiği Evde Bakım Hizmeti ile vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Evinde yatalak olarak yaşayan hasta vatandaşların daha rahat hareket edebilmesi için elektrikli karyola yatağı hizmeti sunuyor.