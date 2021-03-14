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14 Mar 2021 - 10:16- Siyaset G: 14 Mar 2021 - 10:19

Ellibeş: “Sağlıkçılarımıza en güzel hediye alacağımız tedbirler olur”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MKYK Üyesi Milletvekili Emine Zeybek’le 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Sadullah Kıvanç Tunç’u ziyaret etti.

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Ellibeş ve Zeybek, Başhekim Tunç ile birlikte Başhekim Yardımcısı Dr.Lütfiye Baştürk Altan'a çiçek takdim etti. AKP Başkan Yardımcısı Dr.Şahin Talus’un da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Ellibeş, şöyle dedi: “İnsan sağlığı, mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışan, her türlü afet ve krizde canı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Dünyadaki en büyük mutluluğu sağlık olarak gören bir milletin fertleri olarak; insanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdadına yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek, sahip oldukları hakları geliştirip, bunu kesintisiz hale getirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde durmadan çalışıyoruz. Bu yüce mesleğin temsilcilerine olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, hak ettikleri saygıyı göstererek ve beklentilerini karşılayarak ödeyebileceğimizi biliyoruz. Sağlık alanında son 20 yılda yaşanan inanılmaz değişim bunun en net göstergesidir.
Bu düşüncelerle, Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımıza en güzel hediyenin onlara ilave bir yük getirmemek olacağını belirtip, bu vesile ile herkesi maske, mesafe ve temizlik gibi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum. Bu süreçte canla başla ortaya koydukları gayret nedeniyle başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum”.

14 Mar 2021 - 10:16 - Siyaset

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