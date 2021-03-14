Kariyer Akademisi’ne hazır mısınız?  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının önemli eğitim projeleri arasında yer alan Kariyer Akademisi, yeni dönemde derslerine pandemi dolayısıyla online olarak başlıyor. 13 farklı konuda eğitim verecek olan Kariyer Akademisi’nin ilk online eğitimi 17 Mart Çarşamba günü “CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri” ile gerçekleştirilecek.

EĞİTİMLER ONLİNE OLARAK VERİLECEK

Geçtiğimiz dönemlerde birçok başarılı projeye imza atan KO-MEK yeni döneme de birbirinden önemli eğitim ve kariyer dersleri ile başlıyor. 43 kurs merkezinde binlerce kursiyere meslek ve sanat eğitimi veren KO-MEK Kariyer Akademisi ile bireyin eğitim ve gelişimine katkı sağlamaya devam edecek. Online olarak başlayacak olan eğitimlerde alanında uzman usta öğreticiler, birbirinden önemli konuları katılımcılara 2 saat boyunca aktaracak.

DERSLER 17 MART’TA BAŞLIYOR

Online olarak gerçekleştirilecek olan Kariyer Akademisi seminerlerinin eğitim takvimi belli oldu. Buna göre ilk seminer 17 Mart Çarşamba günü “CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri” ile başlayacak. Eğitimler şu şekilde devam edecek:

24 Mart Çarşamba günü “Etkili İletişim Teknikleri”

31 Mart Çarşamba günü “Vücut Tipine Göre Giyim Tarzları”

07 Nisan Çarşamba “Ben Bu Dili Konuşurum”

14 Nisan Çarşamba günü “Ramazan’da Beslenme”

21 Nisan Çarşamba günü “Ramazana Dair”

1923 KİŞİ EĞİTİM ALDI

KO-MEK tarafından hazırlanan Kariyer Akademisi’ne şimdiye kadar 1923 kişi katıldı. Eğitim sonunda verilen katılım belgesi vatandaşların olası iş başvurularında önemli referans olarak ön plana çıkıyor.

KARİYER AKADEMİSİNE KATILMAK İÇİN NE GEREKİYOR

Öte yandan Kariyer Akademisi’nin seminerlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını www.komek.org adresi üzerindeki seminer başvuruları bölümünden yapabilir. Kariyer Akademisi’ne 14 yaşını bitirmiş herkes katılabilecek. Vatandaşlar, Kariyer Akademisi ile ilgili seminer sürecini, sınırlı kontenjan olması nedeniyle, www.komek.org adresi üzerinden takip edebilecek. Kontenjanı dolan seminer programları başvuru listesinden kaldırılacak. Sayfa her hafta Perşembe günleri güncellenecek. Seminerler ilan edilecek olan tarihlerde gerçekleştirilecek.