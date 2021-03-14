Balyanoz Koyu’nda zemin düzenlemesi yapılıyor

Özellikle yaz ve bahar aylarında vatandaşların şehir hayatından uzaklaşıp sahillerde rahatlayıp, stres atması için şehrin birçok noktasına sahil parkı inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Balyanoz Koyu’ndaki çalışmalara devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Darıca ilçesi Bayramoğlu Sahilindeki Balyanoz Koyu, Büyükşehir tarafından sahil düzenlemesi yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Proje kapsamında şuanda zemin düzenlemesi yapılıyor.

ZEMİN DÜZENLEMESİ YAPILIYOR

Bayramoğlu Sahil Parkı’nın hemen yanında inşa edilmeye başlanan sahil parkı için Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, yürüyüş ve bisiklet yollarının yapılabilmesi için zemin düzenlemesi gerçekleştiriyor. Bölgenin yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak olan sahil parkı, toplamda 3 bin 128 metre uzunluğa sahip olacak.

YENİ BİR YAŞAM ALANI

Darıca ilçesi Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi kapsamında sahil parkı içerisinde basketbol sahası, fitness alanları, mescit, tenis kortu, çocuk oyun alanı, kafeterya, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolu, meydan gibi sosyal tesis ve mekanlar inşa edilecek. Balyanoz Koyu’ndaki sahil parkı, vatandaşların yeni bir yaşam alanı olacak.

ŞEHRİN CAZİBE MERKEZLERİNDEN BİRİSİ OLACAK

Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden birisi olan Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nı vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi ile Darıca’ya önemli bir yatırım daha yapıyor. İçerisinde her yaştan vatandaşın hoşça vakit geçirebileceği Balyanoz Koyu’ndaki inşa edilen sahil parkı, Kocaeli’nin yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak.