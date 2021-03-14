Üç ilçede 20 içme suyu deposu inşa edilecek  

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte ani yağışlar ile yer yer kuraklıklar yaşanıyor. Kocaeli’nin kesintisiz ve musluktan içme suyu ihtiyacını karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü de yaşanan kuraklık etkisine karşı Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde muhtelif kapasitede toplam 20 adet yeni içme suyu deposu inşa edecek.

KURAKLIK TEHLİKESİNE KARŞI

Küresel ısınma ve İklim değişikliği ile birlikte suyun önemi ve korunması da büyük önem kazanıyor. Sanayi kenti Kocaeli’nin artan işgücü ile birlikte nüfusu 2 milyona dayandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, nüfus artışını ve küresel ısınma ile iklim değişikliğini göz önünde bulundurarak ihtiyaç olan bölgelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için yeni içme suyu depolarının yapılması talimatını verdi. İSU Genel Müdürlüğü de, bu doğrultuda Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinin muhtelif kırsal bölgelerinde yeni ve daha büyük kapasiteli depoların yapılması için projeler hazırladı.

24 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

İhalesi tamamlanan ve yüklenici firma ile sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılan “Başiskele, Gölcük ve Karamürsel İlçeleri Muhtelif İçme suyu Depo İnşaatı” projesi kapsamında 3 ilçede yeni depolar inşa edilecek. Önümüzdeki günlerde başlanılacak proje kapsamında 2000 ile 50 m3 arasında olmak üzere toplam 20 adet depo ile 24 km uzunluğunda içme suyu hattı inşa edilecek. 2022 yılının son aylarında tamamlanacak yeni depolar yaklaşık 24 milyon liraya mal olacak. Yeni depolar ile toplam 4 bin 900 m3 su depolanacarak uzun süre bölgelerin su ihtiyacı karşılanacak.

BAŞİSKELE’DE 6 DEPO YAPILACAK

Proje kapsamında, Başiskele ilçesinde 6 depo inşa edilecek. Depolar, ilçeye bağlı Servetiye Karşı mahallesinde 100 m3, Aksığın mahallesinde 100 m3, Kazandere mahallesinde 3 adet 50 m3 ve Kirazpınar mahallesinde 100 m3 olarak inşa edilecek. Ayrıca, depoların şebekeye bağlantı çalışması kapsamında 8 bin 600 metre uzunluğunda içme suyu hattı yapılacak.

GÖLCÜK’DE 7 ADET DEPO YAPILACAK

Gölcük ilçesinde de 7 adet çeşitli kapasitede içmesuyu deposu inşa edilecek. Depolar, ilçeye bağlı Ulaşlı mahallesinde 1000 m3, Hlıdere mahallesinde 2000 m3, Ayvazpınar mahallesinde 100 m3, Sofular mahallesinde 50 m3, Lütfiye mahallesinde 100 m3, Hamidiye mahallesinde 100 m3 ve Mesruriye mahallesinde 50 m3 kapasiteli yapılacak. Proje kapsamında ilçede ayrıca 6 bin 900 metre uzunluğunda içmesuyu hattı da inşa edilecek.

KARAMÜRSEL’DE 7 DEPO YAPILACAK

Karamürsel ilçesinde de, proje kapsamında, 7 adet çeşitli kapasitede depo inşa edilecek. Depolar, ilçenin kırsal bölgelerinde yer alan Hayriye mahallesinde 300 m3, Kadriye mahallesinde 50 m3, Akpınar mahallesinde 100 m3, Tahtalı mahallesinde 50 m3, Kızderbent mahallesinde 300 m3, Suludere mahallesinde 50 m3 ve Çamdibi mahallesinde 100 m3 olarak inşa edilecek. Ayrıca, 8 bin 500 metre uzunluğunda içmesuyu bağlantı hattı da inşa edilecek.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN, “MUTLU ŞEHİR KOCAELİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte bölgede dönem dönem kuraklıklar yaşandığını hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinin kırsal bölgelerinde yeni yapılacak depoların bölgede yaşayan insanların içme suyu ihtiyacını depolayacağını söyledi. Proje kapsamında çeşitli kapasitede 20 ayrı depo inşa edileceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yaklaşık 24 milyon liraya mal olacak depoların bölgelerde yaşayan vatandaşlar için hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, ”Mutlu şehir Kocaeli için çalışıyoruz. Bundan dolayı da insanımız için yatırımlarımızı programlıyor ve inşa ediyoruz” dedi.