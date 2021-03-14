İzmit’in Genç Çınarları’ndan Aydın’a ziyaret

Belediye ile vatandaş arasında daha hızlı iletişim kurulabilmesi için İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet tarafından hayata geçirilmeye hazırlanan İzmit’in Genç Çınarları projesi kapsamında geçtiğimiz günlerde Mudanya Belediyesi’ni ziyaret eden İzmit Belediyesi ekipleri, bu kez de Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç de ekibin başında yer aldı.
YERİNDE İNCELEME
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Altıntaş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Vicdan Çetav ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı (AYBA) Genel Koordinatörü Süha Bayırlı’nın öncülüğünde AYBA personeli ile birlikte çeşitli çalışmalara katılan İzmit Belediyesi ekibi, önemli bir deneyim sahibi oldu. İzmit Belediyesi Genç Çınarlar ekibi, ülkemizde başarılı çalışmalara imza atmış belediyeleri ziyaret ederek bilgi sahibi olmaya devam ediyor. Aydın sokaklarında vatandaşla yüz yüze yapılan çalışmalara katılan İzmit Belediyesi çalışanları, çeşitli mahalle muhtarlarını da ziyaret ederek, ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.