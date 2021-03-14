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14 Mar 2021 - 11:04- Gündem G: 14 Mar 2021 - 11:05

Gebze’nin ulaşımını rahatlatmak için çalışma  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” kapsamında gece gündüz çalışıyor.  

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Kocaeli’nin ulaşımına konfor getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dev projelerinden birisi olan “ Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” kapsamında gece gündüz çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından trafikte büyük rahatlama sağlanacak.

 

EN KISA SÜREDE BİTECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gebze OSB’ler ile Gebze ilçe merkezi arasındaki trafiği rahatlatacak olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” kapsamındaki üst yapı çalışmaları hızla ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yolu en kısa sürede bitirmek için gece gündüz çalışıyor.

 

GEBZE ULAŞIMINA NEŞTER

Proje kapsamındaki köprüler Karayolları tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 km. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışmaları tamamlamak için hummalı bir şekilde çalışıyor.

 

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMA

Büyükşehir Belediyesi ekipleri “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” kapsamında ekipler gece gündüz asfalt serimi yapıyor. Bölgede ulaşım ağını büyük ölçüde rahatlatacak projenin en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri Tembelova Kavşağından, Güzeller OSB kavşağına kadar asfalt serimi gerçekleştiriyor. Yol 2 gidiş, 1 köprü yönlendirmesi olmak üzere 3 şerit olarak tasarlandı.
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# Gebze, Kocaeli, Büyükşehir

14 Mar 2021 - 11:04 - Gündem

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