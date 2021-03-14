Gebze’nin ulaşımını rahatlatmak için çalışma  

Kocaeli’nin ulaşımına konfor getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dev projelerinden birisi olan “ Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” kapsamında gece gündüz çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından trafikte büyük rahatlama sağlanacak.
EN KISA SÜREDE BİTECEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gebze OSB’ler ile Gebze ilçe merkezi arasındaki trafiği rahatlatacak olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” kapsamındaki üst yapı çalışmaları hızla ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yolu en kısa sürede bitirmek için gece gündüz çalışıyor.
GEBZE ULAŞIMINA NEŞTER
Proje kapsamındaki köprüler Karayolları tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 km. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışmaları tamamlamak için hummalı bir şekilde çalışıyor.
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMA
Büyükşehir Belediyesi ekipleri “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” kapsamında ekipler gece gündüz asfalt serimi yapıyor. Bölgede ulaşım ağını büyük ölçüde rahatlatacak projenin en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri Tembelova Kavşağından, Güzeller OSB kavşağına kadar asfalt serimi gerçekleştiriyor. Yol 2 gidiş, 1 köprü yönlendirmesi olmak üzere 3 şerit olarak tasarlandı.
...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.