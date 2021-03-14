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14 Mar 2021 - 15:20- Eğitim G: 14 Mar 2021 - 15:23

Pandemi döneminde  depresyon ve dijital  bağımlılık arttı

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs ( COVİD-19) salgını çocukları birçok sebepten olumsuz etkiliyor.  Özellikle çocukların akranlarıyla ilişkilerinin...
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Tüm dünyada etkili olan koronavirüs ( COVİD-19) salgını çocukları birçok sebepten olumsuz etkiliyor.  Özellikle çocukların akranlarıyla ilişkilerinin koptuğu, hemen hemen her şeyin online ilişkiye dönüştüğü bu dönemde ebeveynlere büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Rümeysa Alaca, “Çocukların okula gidememesi aile içerisindeki stresi artıran faktörlerden biri haline geldi. Pandeminin ilk dönemi kaygılar yoğundu fakat süreç uzadıkça depresyonlar, takıntılar, iletişim problemleri, dijital bağımlılıklar daha çok artmaya başladı. Kronikleştikçe ruhsal yorgunluk arttı. Çocukların bu süreçten etkilenmemesi için anne ve babaların geleceğe umutlu bakması oldukça önemli” dedi.

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Çocukların okula gidemediği, sosyalleşemediği ve paylaşım yapamadığı bu süreçte ailelere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Rümeysa Alaca, “Çocukların okula gitmesi sadece eğitim almak olarak değerlendirilmemeli. Okul, çocuğun gününü planlamasına yardımcı olan, sohbet edebildiği, oyun oynayabildiği bir taraftan da her yönüyle kendini geliştirmesine fırsat sağlayan, sosyal etkinlik ve fiziksel hareketlilik imkânı sunan ama aynı zamanda aileden uzak kalıp anne babayı özlemesi için de fırsat oluşturan bir yer” açıklamasında bulundu.


Çocukların teknoloji ile geçirdikleri süre ailenin kontrolünde olmalı

Özellikle bu dönemde ebeveynlere çocukların kaybettiği tüm bu ilgi alanlarını doldurmak, onlarla birebir iletişim kurmak, normal rutinlerine devam etmelerini sağlamanın oldukça önemli olduğunun altını çizen Dr. Rümeysa Alaca, “Çocukların teknoloji ile geçirdiği sürenin ailenin kontrolünde olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca uzun süre ekran başında oturarak vakit geçirmenin fiziksel ve psikolojik zararlarından çocukları korumaları gerektiğini belirtti. Teknoloji ile geçirilen sınırsız saatler yerine hikâye okuma, kelime ve kart oyunları, dolap düzenleme, el işi aktiviteleri, dans etme, ufak tiyatro gösterileri planlama, sessiz sinema, eğlenceli taklitler yapma ve karikatür çizme gibi aktiviteler planlanabilir” şeklinde konuştu. 


Çocuklar dışarıda da zaman geçirmeli

Pandeminin ilk dönemine göre süreç uzadıkça çocuklarda depresyon, takıntı, iletişim problemi ve dijital bağımlılığın arttığını belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Rümeysa Alaca, “Çocukları pandeminin olumsuz ruhsal etkilerinden korumamız için öncelikle anne ve babaların geleceğe umutla bakması oldukça önemli. Online okul planına uyum sağlarken; çocukların dışarıda da zaman geçirmesi gerektiği unutulmamalı.  Çocukların evde kaldıkları dönem uzadıkça evden çıkmak istemeyebilirler, bu konuda ebeveynlerin dışarı çıkma rutini oluşturma ve teşvik edici olmaları çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimleri açısından önem taşıyor” dedi. 
# eğitim, covid-19, koronavirüs, çocuk

14 Mar 2021 - 15:20 - Eğitim

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