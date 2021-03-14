Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
14 Mar 2021 - 15:31- Gündem G: 14 Mar 2021 - 15:33

AFAD Kocaeli, 2 ayda  20 bin 984 kişiye ulaştı

2021 yılının ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte AFAD İl Müdürlüğü tarafından yılın 2 aylık döneminde 32 farklı yerde 20 bin 984 kişiye eğitim verildi

mask

AFAD İl Müdürlüğü, ‘2021 Afet Eğitim Yılı’ kapsamında 2 aylık dönemde kamu kurum ve kuruluşları ile özel firma, STK, muhtarlar ve vatandaşlara 32 farklı yerde toplam 20 bin 984 kişiye yüz yüze ve online olarak afet farkındalık eğitimi verdi. Eğitimler kapsamında tatbikatlar gerçekleştirdi. AFAD Eğitim Müdürlüğü’nün koordine ettiği afet eğitimlerinde, temel afet farkındalığı, afet öncesi hazırlık, afet anındaki doğru davranış biçimleri, afet sonrası yapılması gerekenler anlatıldı. 

YOĞUN MESAİ

Temel eğitimlerin ardından yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi. 2021 yılının ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan edilmesiyle afet öncesi risk azaltma çalışmalarının önemi, afet sırası ve sonrasındaki doğru davranış uygulamalarının, vatandaşlarımızca öğrenilmesi, uygulanması ve farkındalığı yüksek bir toplum oluşturulabilmesi amacıyla Kocaeli AFAD tarafından en fazla sayıda vatandaşa ulaşabilmek için afet farkındalık eğitimlerine yoğun mesai harcanıyor.
# Kocaeli, eğitim

14 Mar 2021 - 15:31 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
YRP Gebze’den Müftü Kılıçbay’a ziyaret mask
YRP Gebze’den Müftü Kılıçbay’a ziyaret
Yalçınöz'den sağlık çalışanlarına mesaj mask
Yalçınöz'den sağlık çalışanlarına mesaj
‘2021 bol temel atmaların olduğu bir yıl olacak’ mask
‘2021 bol temel atmaların olduğu bir yıl olacak’
Başkan Büyükakın, İzmit’in köylerini ziyaret etti   mask
Başkan Büyükakın, İzmit’in köylerini ziyaret etti  
Gebze’nin ulaşımını rahatlatmak için çalışma   mask
Gebze’nin ulaşımını rahatlatmak için çalışma  
Balyanoz Koyu’nda zemin düzenlemesi yapılıyor mask
Balyanoz Koyu’nda zemin düzenlemesi yapılıyor
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Eskişehir Odunpazarı'nda 1068 m² arsa icradan satılık mask
Eskişehir Odunpazarı'nda 1068 m² arsa icradan satılık
Güngör Arslan gözaltına alındı mask
Güngör Arslan gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesinden Kocaeli açıklaması! "Kırmızıya dönecek" mask
Bilim Kurulu üyesinden Kocaeli açıklaması! "Kırmızıya dönecek"
Esnaf istemedikçe Büyükşehir işleri büyütüyor mask
Esnaf istemedikçe Büyükşehir işleri büyütüyor
İzmit'te vatandaşlar sokağa döküldü mask
İzmit'te vatandaşlar sokağa döküldü
Güngör Arslan ve Ümit Rende tutuklandı mask
Güngör Arslan ve Ümit Rende tutuklandı

GALERİ

Kocaelispor-Ankara Demirspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Ankara Demirspor (Canlı anlatım)
Doktorun kullandığı araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı mask
Doktorun kullandığı araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı
Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı mask
Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı
Milli Marşın yüzüncü yılı mask
Milli Marşın yüzüncü yılı
Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti mask
Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti
Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu mask
Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL