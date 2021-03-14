AFAD Kocaeli, 2 ayda  20 bin 984 kişiye ulaştı

AFAD İl Müdürlüğü, ‘2021 Afet Eğitim Yılı’ kapsamında 2 aylık dönemde kamu kurum ve kuruluşları ile özel firma, STK, muhtarlar ve vatandaşlara 32 farklı yerde toplam 20 bin 984 kişiye yüz yüze ve online olarak afet farkındalık eğitimi verdi. Eğitimler kapsamında tatbikatlar gerçekleştirdi. AFAD Eğitim Müdürlüğü’nün koordine ettiği afet eğitimlerinde, temel afet farkındalığı, afet öncesi hazırlık, afet anındaki doğru davranış biçimleri, afet sonrası yapılması gerekenler anlatıldı.

YOĞUN MESAİ

Temel eğitimlerin ardından yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi. 2021 yılının ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan edilmesiyle afet öncesi risk azaltma çalışmalarının önemi, afet sırası ve sonrasındaki doğru davranış uygulamalarının, vatandaşlarımızca öğrenilmesi, uygulanması ve farkındalığı yüksek bir toplum oluşturulabilmesi amacıyla Kocaeli AFAD tarafından en fazla sayıda vatandaşa ulaşabilmek için afet farkındalık eğitimlerine yoğun mesai harcanıyor.