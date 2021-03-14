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14 Mar 2021 - 15:34- Spor G: 14 Mar 2021 - 15:36

Pırellı’den lastik testleri hakkında kritik duyuru   

2021 Formula 1 sezonu, Bahreyn’de başlayan üç gün sürecek testlerle açılışa hazırlanıyor. Testlerin gerçekleşeceği Bahreyn Uluslararası Pisti, 26 – 28...
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2021 Formula 1 sezonu, Bahreyn’de başlayan üç gün sürecek testlerle açılışa hazırlanıyor. Testlerin gerçekleşeceği Bahreyn Uluslararası Pisti, 26 – 28 Mart’ta yılın ilk yarışına da ev sahipliği yapacak.  Her takıma test etmesi için Pirelli P Zero yelpazesindeki tüm 2021 yarış lastiklerinden 30 set verilecek. Her takım, sadece bir otomobili testlerde kullanacak. Her takım ayrıca iki orta ve ıslak lastik seti de alacak; ancak bunlar sadece otomobillerde kullanılırsa tahsis edilen 30 set içinde sayılacak. Üç günlük testlerde her takım 30 setten fazla lastik kullanamayacak.

C-3 FARKI

Bunların yanı sıra her takıma iki ekstra set prototip lastik de verilecek. Standart C3 ile her açıdan aynı olan bu lastiklerin tek farkı, Romanya yerine Türkiye’de üretilmiş olmaları. Burada sadece Türkiye’de üretilen lastiklerin hem performans hem daha uzun sürüşlerde standart lastiklerle kıyaslanması amaçlanıyor. Bu lastikler, düz siyah oldukları ve hiçbir işaret taşımadıkları için ayrıştırılabilecek. Testler, her gün 10:00-19:00 (yerel saat) arası gerçekleşiyor ve 14:00-15:00 arası bir saatlik öğle yemeği molası veriliyor. Havanın tutarlı bir şekilde sıcak ve kuru olması bekleniyor. 

14 Mar 2021 - 15:34 - Spor

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