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14 Mar 2021 - 15:36- Spor G: 14 Mar 2021 - 15:38

Ağra Kartepe’de yeniden aday

Kartepe Kulüpler Birliği’nin 20 Mart’ta yapılacak üçüncü olağan genel kurulu öncesi mevcut başkan Mevlüt Ağra adaylığını açıkladı. Köfteci Erim’de ger...

Erdem ÖVÜÇ
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Kartepe Kulüpler Birliği’nin 20 Mart’ta yapılacak üçüncü olağan genel kurulu öncesi mevcut başkan Mevlüt Ağra adaylığını açıkladı. Köfteci Erim’de gerçekleşen adaylık açıklama toplantısında Ağra, Kartepe’nin sporda çıtasını yükseltmek adına el birliği ile çalışacaklarını belirtti


27 KULÜP 101 ÜYE

27Kartepe Kulübü’nün oluşturduğu Kartepe Kulüpler Birliği’nin 3. Olağan Genel Kurulu 20 Mart Cumartesi günü Uzunçiftlik’te yer alan Diş Hastanesi’nin yanındaki kongre ve düğün salonunda gerçekleşecek. Toplam 101üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurul öncesi mevcut başkan MevlütAğrayeniden aday olduğunu açıkladı.


EFSANELER DE YER ALDI

İlimizin nezih mekanları arasında yer alan, Kartepe yolu üzerindeki Köfteci Erim’de kahvaltılı olarak düzenlenen aday tanıtım toplantısına Kartepe Kulüpler Birliği Kurucu Başkanı, bölgenin önemli spor adamlarından Ali Hancı, Kartepe’nin ve Kocaeli’nin efsaneleşmiş başkanları Mesut Öçbe, Hasan Cebeci, Necdet Pop, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Atalı, Kartepe’deki kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı. 


ATALI: KARTEPE ÖNCÜ İLÇE OLACAKTIR

Kartepe Kulüpler Birliği Kurucu Başkanı Ali Hancı’nın selamlama konuşmasını yaptığı buluşmada Hancı, Kartepe ilçesinin sadece futbolda değil, farklı branşlarda da en iyi şekilde temsil edilmesi gerektiğini vurguladı. Mesut Öçbe konuşmasında, Kartepe’deki kulüplerin uyum içinde hareket ettiğini ifade etti. Levent Atalı da Kartepe’nin Kocaeli’deki spora öncülük yapan bir ilçe olacağına inandığını belirtti. 


AĞRA: BİRLİĞİMİZ GÜÇLENECEK

Mevcut Başkan Mevlüt Ağra açıklamasında Kartepe ilçesindeki birlik ve beraberliğin pekişmesi adına daha fazla çalışacaklarını, Kartepe’nin bulunduğu coğrafyanın spor açısından oldukça elverişli olduğunu, bunun da en iyi şekilde değerlendirilerek ilçeye katma değer ve vizyon kazandırmak adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 


AY VE ŞAHİN DE LİSTE HAZIRLAYABİLİR

Ağra’nın konuşmasının ardından katılımcı kulüp başkanları da tek tek söz aldı ve genel kurulun Kartepe’deki kulüpler ile birliğe yakışacağını söyledi. Köfteci Erim’in sahibi Nevzat Sanat, konuklarına en iyi hizmeti verirken, mekan da konuklardan tam not aldı. Öte yandan Genel kurulda Gürkan Ay ve İsmail Şahin’in de liste çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi.
# Kocaeli

14 Mar 2021 - 15:36 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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