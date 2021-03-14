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14 Mar 2021 - 15:48- Gündem G: 14 Mar 2021 - 15:49

Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle hastanede nöbet tutan sağlık çalışanlarına hediye takdim etti.  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kentteki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına, 14 Mart Tıp Bayramı sürprizi yaptı. Belediye görevlileri tarafından Kovid-19 sürecinde fedakarca çalışmalarını sürdüren sağlıkçılara 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla özel paket hediye edildi.

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HEDİYE

Pandemi nedeniyle iş yükleri artan ve zor şartlar altında görev yapan sağlık çalışanları unutulmadı. Her fırsatta sağlık çalışanlarına destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kez 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle hastanede nöbet tutan sağlık çalışanlarına hediye takdim etti.

 

HASTANELERE ZİYARET

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kentteki Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına özel paket hediye edildi. Sağlık çalışanlarının bağışıklığını güçlendirmek için hazırlanan pakette kuruyemiş, meyve ve baklava var. Ayrıca paket içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın teşekkür ve kutlama metni yer alıyor.

 

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MİNNETTARIZ”

14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Başkan Büyükakın mesajında sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, salgın sürecinde Türkiye'nin sağlık ordusunun virüse karşı verdiği mücadelede alkışlanacak bir başarı elde ettiğini belirtti. Başkan Büyükakın; “Yaklaşık 1 yıllık dönemde, pandemiye karşı savaşan sağlık personelimiz fedakarca, insanüstü bir gayretle mücadele veriyor. Sağlık ordumuzun tüm kahramanlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

 

# Kocaeli, eğitim, destek, Gebze, Büyükşehir, Derince

14 Mar 2021 - 15:48 - Gündem

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