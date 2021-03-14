EMEP: "14 Mart bir mücadele günüdür"

Emek Partisi (EMEP) Gebze İlçe Başkanı Yusuf Akar, 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Akar, 14 Mart’ı sadece bir kutlama değil mücadele günü olarak gördüklerini vurgulayarak, “hekimlerimizin ve sağlık emekçilerinin taleplerinin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.

"SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ"

Bu yıl düzenlenen 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerine pandemi ve pandemide kâr uğruna alınmayan önlemlerin damgasını vuracağını belirten Akar, “Hatırlanacağı üzere; geçen yıl bugünlerde yine 14 Mart etkinliklerinde 'Sağlıkta şiddete son' diyen sağlık emekçileri Ankara'da buluşmaya karar verdiler. Koronavirüsün hızla yayılım göstermesi üzerine bu çığlığı iş yerlerinden yükseltmek üzere sağlık kurumlarına döndüler. Ne var ki şiddet sonucu gerçekleşen ölümlere bu sefer virüs nedeniyle kitlesel hekim ve sağlık emekçisi ölümleri eklenecekti. Pandemiye rağmen hayatlarını halk sağlığı uğruna feda etmekten kaçınmayan doktorlarımızı ve sağlık emekçilerini saygıyla anıyoruz.

"SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM"

Pandemi ile geçen son bir yılda “sağlıkta dönüşüm”, özelleştirme ve sağlık alanını tamamen piyasaya açma politikalarının acı sonuçlarının yaşandığına dikkat çeken Akar, şunları söyledi, “Elbette bütün bu politikaların altında, önceki hükümetlerin politikalarını sürdüren AKP’nin imzası vardı. Böylece koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlığın kamu hizmeti olarak verilmesinin önemi bir kez daha kanıtlanmış oldu. Kapitalist sistem hem ulusal hem de küresel ölçekte sağlık hizmetlerini büyük kârlar elde edilen bir sektör olarak görüyor.

"PERSONEL AÇIĞI GİDERİLMİYOR"

Hakkınız ödenmez diyerek iktidar tarafından alkışlanan hekimler ve sağlık emekçileri özlük haklarından mahrum bırakıldı. Emeklilik hakkı engellendi, izinler ertelendi, hakedişler verilmedi. Sağlık emekçileri, istifa hakları gasbedilerek, daha uzun saatlerle daha ağır çalışma koşullarına mahkûm edildi. Binlercesi virüse yakalandı, 372 sağlık emekçisi hayatını yitirdi. Can kayıplarına rağmen Kovid-19 hâlâ meslek hastalığı olarak kabul edilmiyor. On binlerce sağlık emekçisi sırada iş beklerken personel açığı giderilmiyor.

"MÜCADELE GÜNÜ"

Pandemiyle birlikte halkın eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir ve anadilinde sağlık hizmetlerine erişim sağlanabilmesinin yolunun sağlık emekçilerinin ve halk güçlerinin birleşik mücadelesine bağlı olduğunun bir kez daha görüldüğüne işaret eden Akar, “Tıp haftası vesilesiyle hekimlerimizin ve sağlık emekçilerinin taleplerinin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Tıp haftasını sadece bir kutlama günü değil mücadele günü olarak görüyoruz. Hekimler ve sağlık emekçileri onurumuzdur" dedi.