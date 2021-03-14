Oda başkanları, kısa çalışma  ödeneğinin uzatılmasından yana 

Pandemi sürecinde hem işverenler hem de çalışanlar için maddi rahatlama sağlayan kısa çalışmanın sona ereceği tarih belli oldu. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık” ifadelerine yer vermişti. Ay sonunda sona erecek olan uygulama ile ilgili meslek odaları başkanlarının görüşlerini aldık.

“VATANDAŞ SAĞA SOLA SALDIRACAK”

Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, “Kısa çalışma ödeneği uzatılmazsa bu piyasa darmadağın olacak. Esnafın zaten işi bitti ve kısa çalışma ödeneği de alamazsak vatandaş sağa sola saldıracak. Kısa çalışma ödeneğinin devamından yanayız. Yarın bir karar getirip kapatın derse biz hiçbir şey yapamayacağız” dedi.

“EN AZ 4 AY UZATILMALIDIR”

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Bizde uzatılmasını istedik ve bu yönde de açıklamalar yaptık. 2 ay en azından yazı görmeliyiz ya da en az 4 ay uzatılmalıdır. Yine uzatılacağını düşünüyoruz, bizde talepte bulunduk” şeklinde konuştu.

“SEKTÖRÜMÜZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, “Kesinlikle biz uzatılması taraftarıyız. Biz bununla ilgili olarak gerekli açıklamaları yaptık ve uzatılmasını istiyoruz. Uzatılmaması sektörde çok ciddi sıkıntılara neden olacak. Kısa çalışma ödeneği sektörümüz için çok önemlidir” dedi.

“BİZİ KURTARACAK OLAN ÜRETİMDİR”

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Tedbirleri alacağız ama şu an için Gebze’de sanayide bir sıkıntı görünmese de uzun vadede hammadde de sıkıntı görünüyor. Umarım en kısa sürede normale döneriz ve bizi kurtaracak olan üretimdir. Üretiminde temel kaynağı aktif iş gücü ve biz bunu kaybetmek istemiyoruz. Normalleşmeyi doğru anlamak gerekir, kafe ve restoranların açılmasını hepimiz istedik ama insanlarda bir rehavet oldu. Hükümet yetkilileri açın dedi ama biz bazı şeyleri yanlış anladık” dedi.

“2 AY UZATILMALIDIR”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Biz de diğer odalarımız gibi düşünüyoruz. İşten çıkartma yasağı ile birlikte çalışması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda biz oda olarak, birçok defa dile getirdik. Eğer işte çıkartma yasağı 2 ay uzatıldıysa kısa çalışma ödeneğinin de 2 ay uzatılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.