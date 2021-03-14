Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
14 Mar 2021 - 20:30- Gündem

Oda başkanları, kısa çalışma  ödeneğinin uzatılmasından yana 

Ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresi azalan çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenen kısa çalışma ödeneği bu ay sonunda sona eriyor. Kocaeli’de faaliyet gösteren meslek odaları ise, bu ödeneğin uzatılmasını istiyor

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
mask

Pandemi sürecinde hem işverenler hem de çalışanlar için maddi rahatlama sağlayan kısa çalışmanın sona ereceği tarih belli oldu. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık” ifadelerine yer vermişti. Ay sonunda sona erecek olan uygulama ile ilgili meslek odaları başkanlarının görüşlerini aldık.

 “VATANDAŞ SAĞA SOLA SALDIRACAK”

Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, “Kısa çalışma ödeneği uzatılmazsa bu piyasa darmadağın olacak. Esnafın zaten işi bitti ve kısa çalışma ödeneği de alamazsak vatandaş sağa sola saldıracak. Kısa çalışma ödeneğinin devamından yanayız. Yarın bir karar getirip kapatın derse biz hiçbir şey yapamayacağız” dedi.

“EN AZ 4 AY UZATILMALIDIR”

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Bizde uzatılmasını istedik ve bu yönde de açıklamalar yaptık. 2 ay en azından yazı görmeliyiz ya da en az 4 ay uzatılmalıdır. Yine uzatılacağını düşünüyoruz, bizde talepte bulunduk” şeklinde konuştu. 

“SEKTÖRÜMÜZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, “Kesinlikle biz uzatılması taraftarıyız. Biz bununla ilgili olarak gerekli açıklamaları yaptık ve uzatılmasını istiyoruz. Uzatılmaması sektörde çok ciddi sıkıntılara neden olacak. Kısa çalışma ödeneği sektörümüz için çok önemlidir” dedi. 

“BİZİ KURTARACAK OLAN ÜRETİMDİR”

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Tedbirleri alacağız ama şu an için Gebze’de sanayide bir sıkıntı görünmese de uzun vadede hammadde de sıkıntı görünüyor. Umarım en kısa sürede normale döneriz ve bizi kurtaracak olan üretimdir. Üretiminde temel kaynağı aktif iş gücü ve biz bunu kaybetmek istemiyoruz. Normalleşmeyi doğru anlamak gerekir, kafe ve restoranların açılmasını hepimiz istedik ama insanlarda bir rehavet oldu. Hükümet yetkilileri açın dedi ama biz bazı şeyleri yanlış anladık” dedi.

“2 AY UZATILMALIDIR”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Biz de diğer odalarımız gibi düşünüyoruz. İşten çıkartma yasağı ile birlikte çalışması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda biz oda olarak, birçok defa dile getirdik. Eğer işte çıkartma yasağı 2 ay uzatıldıysa kısa çalışma ödeneğinin de 2 ay uzatılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

# Kocaeli, destek, Gebze, Körfez

14 Mar 2021 - 20:30 - Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kampüs İzmit’e, fenomen oyuncudan övgü dolu paylaşım mask
Kampüs İzmit’e, fenomen oyuncudan övgü dolu paylaşım
Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi   mask
Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi  
AFAD Kocaeli, 2 ayda  20 bin 984 kişiye ulaştı mask
AFAD Kocaeli, 2 ayda  20 bin 984 kişiye ulaştı
YRP Gebze’den Müftü Kılıçbay’a ziyaret mask
YRP Gebze’den Müftü Kılıçbay’a ziyaret
Yalçınöz'den sağlık çalışanlarına mesaj mask
Yalçınöz'den sağlık çalışanlarına mesaj
‘2021 bol temel atmaların olduğu bir yıl olacak’ mask
‘2021 bol temel atmaların olduğu bir yıl olacak’
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Eskişehir Odunpazarı'nda 1068 m² arsa icradan satılık mask
Eskişehir Odunpazarı'nda 1068 m² arsa icradan satılık
Bilim Kurulu üyesinden Kocaeli açıklaması! "Kırmızıya dönecek" mask
Bilim Kurulu üyesinden Kocaeli açıklaması! "Kırmızıya dönecek"
Güngör Arslan gözaltına alındı mask
Güngör Arslan gözaltına alındı
Esnaf istemedikçe Büyükşehir işleri büyütüyor mask
Esnaf istemedikçe Büyükşehir işleri büyütüyor
İzmit'te vatandaşlar sokağa döküldü mask
İzmit'te vatandaşlar sokağa döküldü
Güngör Arslan ve Ümit Rende tutuklandı mask
Güngör Arslan ve Ümit Rende tutuklandı

GALERİ

Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti mask
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti
Kocaelispor-Ankara Demirspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Ankara Demirspor (Canlı anlatım)
Doktorun kullandığı araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı mask
Doktorun kullandığı araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı
Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı mask
Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı
Milli Marşın yüzüncü yılı mask
Milli Marşın yüzüncü yılı
Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti mask
Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL