Kampüs İzmit’e, fenomen oyuncudan övgü dolu paylaşım

İzmit Belediyesinden Kampüs İzmit ile eğitimde fırsat eşitliği imkanı fenomen oyuncu Gökhan Tevek’in de dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyadaki hesabından paylaşımda bulunarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini ileten Tevek, tüm belediyelerin bu hizmeti örnek almasını belirtti.



TAKSİDE DİNLEDİ PAYLAŞIM YAPTI



Paylaşımında İstanbul’da bir taksiye binerken radyoda Kampüs İzmit projesinin detaylarını dinleyen oyuncu, gideceği yeri İzmit olarak değiştirdi. Ancak projeden yalnızca İzmit halkının yararlanabildiği bilgisi üzerine Tevek, tüm belediyeleri bu projeyi örnek almaya çağırdı.



KAMPÜS İZMİT NEDİR?



İzmit Belediyesi, İzmit’te eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlamak, onların eğitim süreçlerini çağımızın uygun teknolojik hizmetlerle çeşitlendirmek ve eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla başlattığı dijital eğitim projesini, Kampüs İzmit ile hayata geçiriyor. 5-12. Sınıf öğrencileri ücretsiz LGS ve YKS, Lisans mezunu öğrencilere ise yine ücretsiz KPSS kursu veren İzmit Belediyesi, online olarak KPSS desteği verecek ilk belediye oluyor.