Eray Şamdan İstanbul’da Dünya Şampiyonu oldu!

Gururumuz Eray Şamdan, İstanbul’daki Karate Premier League organizasyonunda dünya şampiyonu oldu.

KARİYERİNE BİR ALTIN DAHA EKLEDİ

‘Karatenin Şampiyonlar Ligi’ olarak nitelendirilen Karate 1 Premier League’de Türkiye fırtınası esti. Kocaeli’nin gururu, ülkenin karatedeki Ronaldo’su Eray Şamdan, İstanbul’daki dev organizasyonda 60 kilo kumite erkeklerde Dünya şampiyonu oldu ve kariyerine bir altın madalya daha ekledi. Yeşilköy’deki WOW Convention Center’da düzenlenen organizasyonda üç altın, dört gümüş ve üç de bronz madalya kazanan Türkiye Milli Takımı ise genel sıralamada ilk sırayı aldı.

ÇOK ZORLU FİNAL

Eray Şamdan 60 kilo finalinde Azerbaycanlı Firdovsi Farzaliyev’i zorlu maç sonunda 1-0 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Milli Takımı finalde Mısır’ı geçerek şampiyon oldu. Kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu finalde Alman rakibi Shara Hubrich’i 4-2 mağlup ederek zirveye çıktı.

2 ALTINI ELİMİZDEN KAÇTI!

67 kilo finalinde Mısırlı Ali Elsawy karşısında son 6 saniyeye 3-2 önde giren Burak Uygur 3-3 sona eren maçı ilk sayı avantajı rakibinde olduğu için kaybetti ve gümüş madalyada kaldı. Kadınlar +68 kilo finalinde Kazak rakibi Sofya Berultseva karşısında son saniyede vurduğu jodan geri ile üç puan alan ve maçı 4-4'e getiren Meltem Hocaoğlu Akyol rakibine hakem kararıyla 3-2 yenildi ve gümüş madalyada kaldı. Erkekler katada Ali Sofuoğlu ile kadınlar katada Dilara Bozan İspanyol rakiplerine giriştiği finalde ikinci oldu tamamladı.

ÜÇ BRONZ MADALYA DAHA GELDİ

Karate 1 Premier League’de karatecilerimiz üç bronz madalya kazandı. Erkekler katada Azeri Roman Heydarov’u yenen Enes Özdemir ile kadınlar kumite 61 kiloda Ukraynalı Anzhelika Terliuga’yı hakem kararıyla 5-0 mağlup eden Merve Çoban üçüncülük kürsüsüne çıktı. İki Türk takımının buluşmasında Buse Danaman, İdil Polat ve Didem Bakır'ı yenen Ayşe Yılmaz, Hayrünnisa Çiğirdik ve Hazel Balık'tan kurulu Türk takımı ülkemize kadınlar takım katada bronz madalya kazandırdı.

ERAY ŞAMDAN: 180 ÜLKE YARIŞTI

Şampiyonumuz Eray Şamdan duygularını gazetemiz ile paylaştı ve şu şekilde konuştu. Organizasyonda tam 180 ülke yarıştı. Çok zor rakipleri mağlup ettim. Açıkçası eleme maçlarında hayli yoruldum. Finalde, büyüklerde dünya üçüncüsü olan kardeş Azerbaycan’dan Firdovsi Farzaliyev’i 1-0 mağlup ettim ve altın madalya kazandım.

BİR HAYALİMİZ VAR

Pandemi sonrası ilk önemli organizasyon olduğundan İstanbul’daki Premier League olimpiyatlara puan vermedi. Nisan’da Lizbon’daki Premier League ve Mayıs’ta da Hırvatistan’daki Avrupa şampiyonası Tokya Olimpiyat Oyunları’na 1000’er puan veriyor. Bu iki yarışmada da bana lazım olan puanları alıp Kocaeli’yi ve ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Bir hayalimiz var tabii ki. İnşallah ki bu hayalime kavuşurum ve ülkemi gururlandırmaya devam ederim.

Erdem ÖVÜÇ