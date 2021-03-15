Dilovası’nın mezarlıkları elden geçiriliyor  

Şehir genelindeki şehitlik ve diğer mezarlıkların bakım, onarım ve temizliklerini düzenli bir şekilde yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe mezarlıklarındaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Dilovası ilçesi Orhangazi ve Demirciler Köyü Mezarlıklarında yol ve taş duvar işleri gerçekleştiriliyor.

ORHANGAZİ MEZARLIĞI’NDA 500 METRE TAŞ DUVAR

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Dilovası Orhangazi Mezarlığının dik olan kısımlarında kademelendirme çalışması gerçekleştiriliyor. Yol oluşturma çalışması kapsamında yapılan hafriyat işleri bitirilirken toplamda 500 metrelik taş duvar imalatına da başlandı.

DEMİRCİLER KÖYÜ MEZARLIK İÇİNE BETON YOL

Çalışmalar dahilinde Demirciler Köyü Mezarlığı’nın iç kısmına beton yapılacak. 200 metre uzunluk, 5 metre genişliğe sahip olacak olan beton yol için kazı tamamlandı ve beton dökümü öncesi kalıplar çakıldı.