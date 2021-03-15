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15 Mar 2021 - 10:58- Gündem G: 15 Mar 2021 - 11:00

Şehir genelindeki yol, durak ve üst geçitler temizleniyor  

Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir genelindeki yol, durak ve üst geçitlerde temizlik çalışması yapıyor.  

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Şehir genelinde birçok proje ve çalışma ile vatandaşlara hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da temizlik çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, D-100 ve D-130 Karayolları başta olmak üzere şehir genelindeki cadde, durak, üst geçitlerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

 

YOLLAR TEMİZLENİYOR

Yol temizliği yapan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını gece gündüz özverili bir şekilde gerçekleştiriyor. 15 araç ve 17 personelden oluşan ekipler D-100 karayolunun Sakarya il sınırından, İstanbul il sınırına kadar olan kısmındaki yol kenarlarını, kavşak kolları ve yan yolların kenarlarında bulunan, çamur ve diğer maddeleri yol süpürge araçlarıyla temizliyor. Ayrıca ekipler İzmit’ten Yalova’ya uzanan D-130 karayolu ve karayoluna bağlı yan yol, kavşaklarda da yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

 

DURAKLAR VE ÜST GEÇİTLER DE TEMİZLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışmaları kapsamında D-100 ve D-130 Karayolu üzeri, cadde ve sokaklardaki durak kabinlerini silerek temizliyor. Temizlik çalışmaları dahilinde üst geçitlerin yer temizliği yapılırken ayrıca asansörlerin içi temizlik malzemeleri kullanarak siliniyor. Büyükşehir ekipleri, şehir genelinde gerekli görülen yerleri, virüs salgınına karşı dezenfekte ederek de temizliyor.

 

 

# Kocaeli, İstanbul, İzmit, Büyükşehir

15 Mar 2021 - 10:58 - Gündem

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