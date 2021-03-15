Büyükşehir, İzmit’te bir kültür merkezi daha inşa edecek  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla gelen talepleri ivedi bir şekilde yerine getiren Büyükşehir, bu kapsamda İzmit İlçesi Yenidoğan Mahallesi’nde kültür merkezi inşa edecek.

5 KATLI OLACAK

Yenidoğan Mahallesi 4397 ada 22 nolu parselde yapılacak olan kültür merkezinin proje alanı 229 metrekare olacak. Proje kapsamında, 2. bodrum katta millet kıraathanesi, elektrik odası ve bir rezerv oda ve bodrum katta bilgisayar odası ve bir bilgisayar odası bulunacak. Zemin katta bir toplantı odası, çay ocağı ve mescit yer alırken 1. katta konferans alanı ve mescit bulunacak. 2. Katta ise bir toplantı odası ve bir dernek odası yer alacak.

TOPLAM 653 METREKARE

2. bodrum kat 128,36 m², 1. bodrum kat, zemin kat, 1. kat ve 2. kat 131,16m² olmak üzere 5 katlı olan yapı toplam 653 m² inşaat alanına sahip olacak. Proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale gerçekleştirdi. İhaleye 10 firma tekli verdi.

TELLİF VEREN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

Foryap Yapı 1 milyon 849 bin 000 TL

Ufuk Çınar 1 milyon 857 bin 900 TL

S G C İnşaat 1 milyon 950 bin 000 TL

Zafer Karabacak 1 milyon 994 bin 500 TL

Atlasbk İnşaat 2 milyon 171 bin 320 TL

Can İnşaat 2 milyon 352 bin 000 TL

Rıdvan İnşaat 2 milyon 371 bin 000 TL

NRSE İnşaat 2 milyon 447 bin 000 TL

Adamak İnşaat 2 milyon 553 bin 000 TL

Teknik Ak İnşaat 2 milyon 560 bin 000 TL