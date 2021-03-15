Kaza Körfez, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten alışveriş yapan ve eve dönmek için karşıdan karşıya geçen Sultan M. isimli kadına, Nur Muhammed Ç. idaresindeki 34 AF 4273 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sultan M. yola savrularak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
15 Mar 2021 - 11:01- Asayiş Güncelleme: 15 Mar 2021 - 11:05
Karşıdan karşıya geçen kadına motosiklet çarptı
Körfez'de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı kadın yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.