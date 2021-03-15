Büyükakın, Her kesimle yakından ilgileniyor  

İzmit’in köylerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde çocuklardan gençlere, hayvan severlerden kadın girişimcilere kadar her kesimle samimi bir diyalog kuran ve taleplerine cevap veren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, ülke sevdamız, gençlerimizin heyecanı, yaratılanı severiz yaratandan ötürü sevme sevdamızdır. Bunu ne olursa olsun asla kaybetmeyeceğiz. Çocuklarımızı sevecek, onlara ilgi gösterecek, onlarla şakalaşacak velhasıl neslimizle birlikte bu güzel ülkemizi ve şehrimizi geleceğe hazırlayacağız. Kadınlarımız daha fazla girişimci olacak, sokak hayvanlarımıza her birlikte şehre en uzak yerde dahi olsa sahip çıkacağız. Çünkü biz büyük bir medeniyetin temsilcileriyiz.” açıklamasını yaptı.

KURU MAMA DESTEĞİ VERİLMESİ İÇİN DE TALİMAT VERDİ

İzmit’in köylerine temasları öncesinde bir arazide sokak hayvanlarını besleyerek çok önemli bir duyarlılık sergileyen KOHAYDER Başkanı Gonca Çelik ve hayvansever Hilmi Uslu’yu gören Başkan Büyükakın, aracından inerek merhametin ve yaşamı paylaşmanın en güzel örneğini sergiledikleri için Çelik ve Uslu’ya teşekkür etti. Yapılması ve destek verilmesi gereken bir konunun olup olmadığını da soran Başkan Büyükakın, bölgede yaşayan hayvanlar için düzenli olarak kuru mama desteği verilmesi için de talimat verdi. Bir süre hayvan dostlarıyla sohbet eden Başkan Büyükakın daha sonra bölgeden ayrıldı.

PEHLİVAN ALİ ASAF VE GİRİŞİMCİ AYŞEGÜL SAKAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

İzmit İlçesi ziyaretlerinde Gökçeören köyünde de çocukların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Büyükakın, günün anısına çocuklara hediye verirken, 5 yaşında ki Ali Asaf’ın da pehlivan adayı olduğunu öğrenince, el ense çekerek Asaf ile şakalaştı. Başkan Büyükakın’ın bu tatlı ve yumuşak hareketine karşılık cevap veren Ali Asaf, pehlivanlıkta ki yeteneğini de göstermesi köydeki herkesin beğenisini kazandı. Günün anısına Ali Asaf’a bir hediye de veren Başkan Büyükakın, daha sonra mantar yetiştiriciliği yapan girişimci Ayşegül Sakaoğlu ile de bir süre görüştü. Yetiştirdiği mantarlardan bir sepeti Başkan Büyükakın’a hediye eden Sakaoğlu, “Bir kadın olarak yatırım ve üretim yapmak için çalışıyorum. Ülkeme ve kentime hizmet etmek bana mutluluk veriyor” diye konuştu. Sakaoğlu’nu girişimciliğinden dolayı tebrik eden Başkan Büyükakın, “Kadın girişimcilerimizi desteklemek için elimizden geleni yapmak için de çaba gösteriyoruz. Ayşegül hanımı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal kalkınma da çiftçimize destek veriyoruz. Bu desteklerimiz kadın girişimcilerimize de çok önemli bir katkı oluyor” diye konuştu.

BÖĞÜRGEN’DE GENÇLERLE VE KADINLARA SOSYAL TESİS

İzmit’in köylerine gerçekleştirdiği ziyaretler arasında yer alan Böğürgen’de atıl durumda bulunan eski okul binasını gençlerin kullanımı için sosyal tesislere çevireceklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Gençlerimizle bu atıl durumda olan okulu birlikte inceledik. İnşallah onlara yakışan güzel bir sosyal tesisi Böğürgen’e kazandıracağız. Bugün sözleşerek tesisi bitince burada yeni haliyle fotoğraf çekeceğiz. Okulun lojmanını da kadınlarımızın kullanımına uygun bir yer haline getireceğiz” açıklamasını yaptı. Başkan Büyükakın’ın bu müjdesi Böğürgen köyünde yer alan gençlerde ve kadınlarda büyük sevinç yarattı.