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15 Mar 2021 - 12:25- Gündem G: 15 Mar 2021 - 12:28

2021 yılı için fitre miktarı belirlendi!

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

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Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir. Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır.

"BELİRLENEN MİKTARDAN DAHA FAZLASI DA FİTRE OLARAK VERİLEBİLİR"

Belirtilen meblağ, nakdî olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir. Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir."

FİTRE NEDİR?

Fitre, Ramazan'da Müslümanların ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken sadaka ile o kişilerin bir günlük yiyeceğinin karşılanması anlamına geliyor. Günümüzde fıtır sadakası miktarı, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde belirleniyor.

15 Mar 2021 - 12:25 - Gündem

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