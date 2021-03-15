Son seçim anketinde liderlere büyük sürpriz!

MetroPOLL Araştırma Şirketi kurucusu Özer Sencar, Şubat ayına ait son seçim anketi sonuçlarını yayımladı. "Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" araştırmasında partilerden sadece AK Parti ve CHP'nin %10'luk seçim barajını geçebildiği görüldü.
MetroPOLL'ün Şubat anketinden çıkan sonuca göre partilerin kararsızlar dağıtılmadan oy oranları:
AK Parti: % 31
CHP:% 17.4
İYİ Parti: % 9.5
HDP: % 8.9
MHP: % 7,2
DEVA Partisi: % 1,5
SP: % 1,1
Muharrem İnce'nin kuracağı parti: % 0,9
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmit 41 - Akp ve mhp nasıl hala yüksek bu millet uzayda mı yaşıyor aptal ve salak demek öpülmek hoşuna gidiyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.