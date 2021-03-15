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15 Mar 2021 - 12:28- Gündem G: 15 Mar 2021 - 12:31

Son seçim anketinde liderlere büyük sürpriz!

MetroPOLL'ün son anketinde seçmene "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Buna göre %10'luk seçim barajını sadece %31 oy oranı ile AK Parti ve %17.4 ile CHP geçebiliyor.

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MetroPOLL Araştırma Şirketi kurucusu Özer Sencar, Şubat ayına ait son seçim anketi sonuçlarını yayımladı. "Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" araştırmasında partilerden sadece AK Parti ve CHP'nin %10'luk seçim barajını geçebildiği görüldü.

MetroPOLL'ün Şubat anketinden çıkan sonuca göre partilerin kararsızlar dağıtılmadan oy oranları:

AK Parti: % 31

CHP:% 17.4

İYİ Parti: % 9.5

HDP: % 8.9

MHP: % 7,2

DEVA Partisi: % 1,5

SP: % 1,1

Muharrem İnce'nin kuracağı parti: % 0,9

15 Mar 2021 - 12:28 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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İzmit 41 - Akp ve mhp nasıl hala yüksek bu millet uzayda mı yaşıyor aptal ve salak demek öpülmek hoşuna gidiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 13:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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