15 Mar 2021 - 12:28- Gündem

Son seçim anketinde liderlere büyük sürpriz!

MetroPOLL'ün son anketinde seçmene "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Buna göre %10'luk seçim barajını sadece %31 oy oranı ile AK Parti ve %17.4 ile CHP geçebiliyor.