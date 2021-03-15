Ünlü’ye tepki yağıyor

Düzenlediği basın toplantılarında sık sık ülkücülerin belediyelerde işe alınması gerektiğini savunan Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde birçok partilisini işe yerleştirmişti. Partililerini işe yerleştirmek ile kalmayan Ünlü üniversiteden yeni taze olan kızı İlayda Ünlü’yü Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında bağlı Süleyman Demirel Kültür Merkezinde işe soktu. İlayda’nın yanı sıra Ünlü’nün damadı olan İlker Rodoplu’nun da Büyükşehir Belediyesine bağlı İSU’da çalıştığı öğrenildi.

AKP’DE TUNA, MHP’DE ÜNLÜ

Ünlü’nün kızını Büyükşehir Belediyesinde işe yerleştirmesi olayını, “AKP’li ve MHP’li yöneticilerin çocukları belediyeye kapak atıyor” başlığı ile bugün gazetemizin manşetine taşıdık. Yine gazetemizin 7 Ocak tarihli baskısında 3 çocuğunu da belediyelerde işe sokan AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna’yı manşete taşımıştık. AKP’li ve MHP’li isimlerin çocuklarının kolaylıkla belediyelerde işe girmesine birçok kesimden tepki yağıyor.

TEPKİ YAĞDI

Haberinde internet sitemizde de yayınlanması sonrası, dijital ortamda da birçok vatandaş, adaletsiz işe yerleştirme olayına tepki gösterdi. Sitemizde halk takma ismini kullanan bir vatandaş, “İlayda hanım hayırlı olsun. Kolayca iş buldunuz. Benim oğlum da 7 yıldır işsiz. Ne güzel değil mi? Vicdanen çok huzurluyuz torpilimiz olmadığı için” şeklinde tepki gösterdi. Kemal Kayar isimli bir başka vatandaş ise, “Köşeler tutulmuş. Kıza iş, damada iş Hak-Hukuk-Haram ne oldu? Bu kelimeleri kaldırdılar mı?” şeklinde olaya tepki gösterdi.

“KOLTUKLAR ÜSTÜNÜZE YAPIŞSIN”

Gariban takma ismini kullanan bir okurumuz ise yaptığı yorumda, “Ne AKP ne MHP bundan sonra benden bir daha oy alamaz. Eğer verirsem elim kırılsın. Benim kardeşim 3 üniversite mezunu, yıllardır KPS boşuna girip çıkıyor, Yaşı 40 geçti” yorumunda bulundu. İşsiz bir genç takma adını kullanan bir başka okurumuz ise, “Hiç birinizin yatacak yeri yok su toprağın altında nasıl hesap vereceksiniz. 2 diplomam var ben günlük 95 liraya yevmiye işine gidiyorum. Onu da haftada 3-4 gün anca gidebiliyorum. O oturduğunuz koltuklar cehennemde üstünüze yapışsın inşallah” dedi.

“HDP SİZDEN DAHA ONURLU”

En sert yorumlardan birini ise Submarine48 takma isimli bir okuyucu yaptı. Yorumda ise “Sana yazıklar olsun Ünlü. Aldığınız her kuruş haram zıkkım olsun. Haramzade oldunuz iyice lakin sonunuz geliyor artık. Birinin damadı birinin kızı sülalece soyuyorsunuz memleketi. Sonrada ülkücülükten milliyetçilikten bahsedersiniz. Ulan utanmazlar benim oğlum da üniversite mezunu. Aylardır işsiz geziyor. Damadının kızının özelliği nedir ki belediyeye attınız kapağı. HDP denilen itler sizden daha omurgalı. En azından ne oldukları belli” ifadelerini kullandı.

İşte haberimize gelen yorumlardan bir kısmı;

Mehmet Kurt: “Garibanın çocuğu kapı kapı iş arar bunlar göstere göstere torpille iltimasla iş bulurlar. Utanma da kalmadı artık yazıklar olsun bu düzene ve hala bunların yanında olanlara.

Cenk Cemil: “Methiyeler düzdüğünüz ve iktidar alternatifi olarak gördüğünüz İYİ Parti iktidarda olsa sanki böyle naneler yemeyecek zannediyorsunuz değil mi? Sizin bu ülkedeki partilerin bugüne kadarki davranışlarından hiç ahebiniz yok hiç!”

Kerim: “Nerde o eski ülkücüler? Nerde şimdi ki menfaatçi MHP’liler”

Mert Yılmaz: “Ne güzel tezgah ve tıkır tıkır işliyor sorsan vatan millet Sakarya”

Vatandaş: “Seçimlerde Ünlü de belediye başkanı olur oh gel keyfim gel”

Ülkücü: “Nerde garantiye aldı be. 2023'e kadar çalışırlar. Ondan sonra Recep seçimi kaybettiği gün haydi oğlum kapı dışarı :)) bol bol para biriktirsinler bence. İktidar değişti gün hiç biri iş bulamayacak”

Cem: “Arkadaşlar kimse yanlış anlamasın Allaha şükür işim var ben kendime söz verdim Aydın Ünlü denen zat bu İl Başkanlığı koltuğunda oturduğu süre zarfında Kocaeli’de MHP ye ailece oy vermeyeceğim. Siz de söz verin oy vermeyin”

Gerçek Adalet: “Çocuklar devlete işe girdi, kendi en iyi yerde kafe işletiyor. Sonra en düzgün en doğru biziz diyerek sokakta geziyorsunuz”

Spartacus: “Tramway Kafe’den komisyon al. Damadını kızını belediyeye işe koy. Silah ruhsatından komisyon al. İş yeri ruhsatından komisyon al. Sonra 1 emekli maaşı ile köşk yap ay sonunu görmezsin o koltukta Tahir de kalıbının adamı değilmiş seçim zamanı sıra ona da gelir”

Vatandaş: “Benim kızım da Üniversite mezunu. Üç yıldır iş arıyor ama yok birileri ne çabuk iş buluyor. Biz oy verip bunları bir yere getiriyoruz onlar her imkana kavuşuyorlar. Bu yüzden ben uzun zamandır oylarımı geçersiz atıyorum ki bu vebale ortak olmayayım diye”