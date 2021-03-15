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15 Mar 2021 - 13:54- Asayiş G: 15 Mar 2021 - 13:57

Tartıştıkları kişinin iş yerine basmaya kalkıştılar

İzmit sanayideki bir oto tamir atölyesinin arkasında bulunan atık kartonları almak isteyen kağıt toplayıcı ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Bölgeden ayrılan kağıt toplayıcı bir süre sonra 10 arkadaşıyla iş yerini basmak istedi. Gelen polis ekipleri gruba engel olurken, oay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Kerkük Sokak’ta meydana geldi. Sabah erken saatlerde bir kağıt toplayıcısı oto tamir atölyesinin arkasında bulunan atık kartonları almak istedi. Dükkan sahibi kartonların alınmasına izin vermeyince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan kağıt toplayıcısı, bir süre sonra yaklaşık 10 arkadaşıyla birlikte geri döndü. Ellerinde sopalar olan grubu gören dükkan sahibi polise haber verdi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirdikten sonra, iş yeri sahibi ve 6 kağıt toplayıcıyı ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Bu arada olay anı ise başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kağıt toplayıcıların ellerinde sopalarla iş yerinin önünde toplanmaları ve polisin gelerek tarafları sakinleştirmesi yer alıyor.7

# İzmit

15 Mar 2021 - 13:54 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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T.C KURTKANI41 - Esnaf haklı, verin esnafa 6 TL'ye olmadi 10 TL'ye çay satsın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 14:11

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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