Mevcut normalleşme uygulamaları bir süre daha devam edecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, normalleşme uygulamalarının bir süre daha devam edeceğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye'yi demokrasi ve ekonomi alanlarında dünyanın en iyi ülkeleri arasına sokmaya çıktığımız yolda 18 yılı geride bıraktık. Sağlıktan eğitime, adaletten güvenliğe, ticarete kadar hep bu mücadeleyi yürüttük. Cumhuriyet tarihinde yapılanları 5'e 10'a katlayarak bugüne getirdik. Son 7-8 yıldır ülkemizin önünden eksilmeyen siyasi ekonomik tuzaklar, büyük ve güçlü Türkiye'nin önemini tekrar tekrar bize göstermiştir. Türkiye'yi eskiden olduğu gibi tekrar içine kapatarak, enerjisini boşa harcayamaya çalışan bir durum olduğu açıktır. Biz bu durumu hemen fark ettik. Bu senaryoda kullanılan tüm oyuncuları birer birer devre dışı bıraktık.

"YENİ PROGRAMLAR GELİŞTİRDİK"

Milletimizin taleplerine ve beklentilerine uygun olarak zaten yürütmekte olduğumuz çalışmaları kapsamları reform paketleriyle yeni programlar geliştirdik. Son dönemde yeni reform programlarıyla, milletimizin huzuruna çıkıyoruz. İnsan hakları eylem planını daha önce açıklamıştık. Geçtiğimiz cuma günü de ekonomideki reformu kamu ile paylaştık. Türkiye'nin istikrar mücadelesini istiklal ve istikbal mücadelesi gibi önemli görüyoruz. Reform programımızı, her alanda olduğu gibi ekonomide de istikrarı güveni sağlayacak adımları teşhis ettik. Kamu maliyesi, enflasyon, finans sektörü konularında çok sayıda düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni siyasi ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız. Her reform programımız, kamudan özel sektöre kadar tüm tarafların görüş ışığında oluşturulmuştur. Ülkemizin hayrına olan her iş gibi reformlarımızı da kör bir üslupla sabote etmeye çalışanları milletimize havale ediyoruz.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Koronavirüs salgınında vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. İnsanların hastane kapılarından çevrildiği, doktorların hasta seçmek zorunda kaldığı vahim sahnelerin hiçbiri hamdolsun hiçbiri ülkemizde yaşanmadı.

KORONAVİRÜS SALGININDA HAYATA GEÇİRİLEN UYGULAMALAR

Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Bilim kurulumuzun değerlendirmeleri kapsamında aldığımız kararları en hızlı ve etkin şekilde hayata geçirdik. Salgın boyunca birçok ülkede görülen sıkıntıların hiçbirine Türkiye'de şahit olunmadı. Ülkemize kazandırdığımız şehir hastaneleri kritik rol üstlendiler. Yolu bir şekilde şehir hastanelerine düşen vatandaşlarımız, 'İyi ki muhalefete rağmen bu hizmet yapılmış' diyor. Bu süreçte koronavirüs teşhisi yapılabilen laboratuvarlarımız 73'ten 461'e yükseldi. HES uygulamasını hayata geçirdik. Yurtlarımızda 122 bin insanımıza karantinada hizmet verdik.

"AŞILAMADA DÜNYADA 5. DURUMDAYIZ"

İnşası süren projeleri hızlandırarak İstanbul Başakşehir ve Konya ve Tekirdağ'daki şehir hastanelerimizi hizmete aldık. Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibariyle 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sırasında dünyada 5. durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşı hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ MART SONU İTİBARIYLA SONA ERİYOR

Salgın döneminde kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik, şartlarını kolaylaştırdık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakdi ücret desteği ödedik. Normalleşme desteği ile 3.6 milyardan fazla prim mahsuplaşması yaşattık. Salgının başından itibaren verdiğimiz teşviklerin tutarı 80 milyarı buldu. #BizbizeyeterizTürkiyem kampanyasıyla 2 milyar lirayı aşkın yardım topladık ve bu yardımları ihtiyaç sahipleri ailelere taktim ettik.

SALGIN DÖNEMİNDE VERİLEN DESTEKLER

Salgının etkilerinin azaltılması için hazırladığımız ekonomik istikrar kalkanı paketini kamuoyuyla paylaşmıştık. Borç ertelemeleri, yeniden yapılandırma, karşılıksız hibelere kadar salgından olumsuz etkilenen tüm kesimlerin yanında olduk. Basit usulde vergilendirmeye tabi olanlar başta olmak üzere esnaf ve sanatkârımıza aylık bin lira destek ödemesi yaptık. İşyeri kira olan esnaflarımıza büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira destek ödemesinde bulunuyoruz. Miktarını bin lira olarak belirlediğimiz gelir kaybı desteğine yapılan başvuruların 975 bine yakını onaylandı. Ciro kaybı başvuruların değerlendirmesi sürüyor. Mücbir sebep hali ilan edilen KDV ve prim ödemelerini 6 ay süreyle erteleme imkanı sağlamıştık. Bu imkandan 2 milyondan fazla mükellef yararlandı. Ticareti desteklemek için KDV oranını yüzde 8'e ve kimi sektörlerde yüzde 1'e indirdik. 985 bin esnaf 42,6 milyar lira tutarında faiz destekli kredi kullandı. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için haksız fiyat değerlendirme kurulu oluşturduk. Yapılan denetimler neticesinde 32 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandı. Salgının ilk gününden itibaren gıda güvenliği ve tedarikte en ufak aksaklığın oluşmasına müsaade etmedik.

ÇİFTÇİLERE VERİLEN MADDİ YARDIMLAR

Çiftçilerimize finansman desteği sağladık. 9,3 milyar lira hayvancılık destekleme, 12, 6 milyar lira bitkisel üretim destekleme ödemesi yaptık. Bu yıl ise 24 milyar lira destek yapacağız. Kredi borçlarını 6 ay erteleyerek yeniden yapılandırarak besici ve yetiştiricilere 90 gün vadeli arpa satışı yaparak üreticilerimizi rahatlattık. Su ürünleri yetiştiriciliği, mesire yerleri kira ödemelerini faizsiz olarak erteledik. Yüzde 75'i hibe olmak üzere toplam 6 bin 100 ton tohumu çiftçimize ulaştırdık. Tarım arazileri, 2B satışlarından kaynaklanan 46 bin 500 hak sahibinin Nisan-Mayıs-Haziran ayı ödemelerini 3 ay süreyle öteledik. Hazineye ait tarım arazilerini kullanan 18 bin çiftçimizin ödemelerini üç ay süreyle ve faizsiz teyit ettik. Özel tiyatrolara 35, 800 milyon, sinema sektörüne 89 milyon aktardık. Müzik sektöründe 4 ay boyunca ayda bin lira olmak üzere 123 milyon d estek sağladık. Turizmde 16 milyon ziyaretçi ile dünya ortalamasında en az daralma yaşayan ülkelerden biri olduk. Bazı hükümlülere Kovid-19 izni vererek salgının cezaevinde yayılmasının önüne geçtik.

"SALGINDA YATIRIMLARA ARA VERMEDİK"

Salgın döneminde, Türkiye olarak yatırımlarımıza ara vermedik. 463 km otoyolu, 352 büyüklü küçüklü köprüyü, 45 tüneli hizmete açtık. Bunlar arasında Ankara-Niğde otoyolu, Kuzey Marmara otoyolunun bir bölümü gibi önemli projeler yer alıyor.

"150 ÜLKEYE DESTEK SAĞLADIK"

Salgının başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirerek aileleriyle buluşturduk. 5500'den fazla yabancının evlerine güvenle dönebilmesini sağladık. Ülkemizden talepte bulunan 150 ülkeye tıbbi yardım ve destek sağladık. Özetin özeti mahiyetindeki bu desteklerle, milletimizin her kesiminin salgın döneminin en az zararla atlatmasını amaçladık.

