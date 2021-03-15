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15 Mar 2021 - 19:59- Gündem G: 15 Mar 2021 - 20:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması bitiyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasını Mart ayı sonunda bitiriyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Konuşmasında gündeme ilişkin önemli konu başlıklarını ele alan Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneğinde merakla beklenen son tarihi verdi.

"MART SONUNDA BİTİRİYORUZ"

Kısa Çalışma Ödeneğinin Mart sonu itibarıyla biteceğini kaydeden Erdoğan, "Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu. " ifadesinde bulundu.

"40 MİLYAR LİRA PRİM BORCUNU 6 AY SÜREYLE ERTELEDİK"

Prim borçlarının 6 ay süre ile ertelendiğini kaydeden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "1,3 milyon işyerinin toplam 40 milyar lira prim borcunu 6 ay süreyle erteledik. Test, tedavi ve bakım hizmetleri için genel sağlık sigortasında 7,8 milyar lirayı aştı. Salgın sosyal destek programımızla 6,5 milyon haneye biner liradan toplamda 6,5 milyar lira nakdi yardım ulaştırdık."

# destek, yardım

15 Mar 2021 - 19:59 - Gündem

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