CHP İzmit Gençliğinin yeni başkanı Sarı

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Ahmet Sefa Aşkın geçtiğimiz yıl Ekim ayında İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar tarafından “Gençlik Kollarını itibarsızlaştırmak” gerekçesi ile görevden alınmıştı. Aşkın’ın ardından boş olan koltuğu kimin getirileceği uzun süredir merak ediliyordu. Bugün CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar ve yönetimi yeni ilçe başkanını belirlemek için toplandı. Uzun süredir boşta kalan koltuğa iki dönem il gençlik kolları yöneticiliği, bir dönem de İzmit İlçe Gençlik Kolları ana kademe yöneticiliği yapan Ali Sarı atandı.
GAZETECİLİK MEZUNU
Ali Sarı'nın parti içinde birçok kişi tarafından sevildiği ve başkan olmasına sıcak bakıldığı öğrenildi. Sarı'nın uzun zamandır boş olan koltuğu iyi bir muhalefet yaparak değerlendirilmesi bekleniyor. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezunu olan Sarı, Kocaeli Üniversitesi’nde Güvenlik Görevlisi olarak çalışıyor. Sarı’nın kısa süre içerisinde yönetimini oluşturması bekleniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.