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15 Mar 2021 - 20:37- Gündem G: 15 Mar 2021 - 20:40

63 kişi hayatını kaybetti! 15 bin 503 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 63 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 15 bin 503 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 63 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 552’e yükseldi. Toplamda 35 milyon 277 bin 116 test yapıldı. Bugün yapılan 151 bin 113 testten 15 bin 503 yeni vaka sayısı, 858 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 894 bin 893 olduğu, bugün iyileşen 15 bin 893 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 716 bin 969’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 425 olduğu açıklandı.
# covid-19

15 Mar 2021 - 20:37 - Gündem

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