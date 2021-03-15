Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
15 Mar 2021 - 21:42- Asayiş G: 15 Mar 2021 - 21:48

Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi! Yaşlı kadın ölümden kurtarıldı

İzmit ilçe bir apartmandan sızan gaz kokusundan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 85 yaşındaki yaşlı kadını evinde ölmek üzereyken buldu.
mask

Olay, İzmit Veliahmet Mahallesi Kertel Tekke Geçidi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın 1. katındaki evinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Ceylan G.’nin evinden gaz kokusu geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler evin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca ekipler eve girmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından evin kapısı kırılarak açıldı. İçeri giren ekipler, Ceylan G.’yi evin salon kısmında yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ceylan G.’nin baygın halde olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ceylan G.,  Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler tarafından evde yapılan kontrollerde evin dağınık halde olduğu ve tezgahtan düşen ocağın gaz sızdırdığı görüldü. Ekipler, ocağa bağlı mutfak tüpünü kapatarak gaz tahliyesi yaptı. Evin dağınık halde olması ve ocağın açık olmasından şüphelenen polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# yardım, Kocaeli, İzmit

15 Mar 2021 - 21:42 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Haftalık uyuşturucu raporu: 62 operasyonda 15 kişi tutuklandı mask
Haftalık uyuşturucu raporu: 62 operasyonda 15 kişi tutuklandı
Evde düşüp felç geçiren yaşlı şahsı kiracısının dikkati kurtardı mask
Evde düşüp felç geçiren yaşlı şahsı kiracısının dikkati kurtardı
Yaşlı adam köpeği istismar etti! Gençler, köpeği kurtardı mask
Yaşlı adam köpeği istismar etti! Gençler, köpeği kurtardı
5 çocuk annesi koronaya yenildi mask
5 çocuk annesi koronaya yenildi
6 çocuk annesi koronavirüse yenildi! mask
6 çocuk annesi koronavirüse yenildi!
Kural ihlali yapan 353 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 353 kişiye para cezası
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Eskişehir Odunpazarı'nda 1068 m² arsa icradan satılık mask
Eskişehir Odunpazarı'nda 1068 m² arsa icradan satılık
Bilim Kurulu üyesinden Kocaeli açıklaması! "Kırmızıya dönecek" mask
Bilim Kurulu üyesinden Kocaeli açıklaması! "Kırmızıya dönecek"
Esnaf istemedikçe Büyükşehir işleri büyütüyor mask
Esnaf istemedikçe Büyükşehir işleri büyütüyor
İzmit'te vatandaşlar sokağa döküldü mask
İzmit'te vatandaşlar sokağa döküldü
Ünlü evlatlarını garantiye aldı! Küçük Kızı Büyükşehir’de işe başladı mask
Ünlü evlatlarını garantiye aldı! Küçük Kızı Büyükşehir’de işe başladı
Güngör Arslan ve Ümit Rende tutuklandı mask
Güngör Arslan ve Ümit Rende tutuklandı

GALERİ

Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti mask
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti
Kocaelispor-Ankara Demirspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Ankara Demirspor (Canlı anlatım)
Doktorun kullandığı araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı mask
Doktorun kullandığı araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı
Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı mask
Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı
Milli Marşın yüzüncü yılı mask
Milli Marşın yüzüncü yılı
Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti mask
Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL