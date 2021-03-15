Mehmet Ceran MKYK üyesi seçildi

Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılan 6. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde başkan olarak seçilen Eyyüp Kadir İnan'ın MKYK'sında görev alacak isimler belli oldu. 2 dönem Kocaeli gençlik kollarının teşkilat başkanlığı görevini başarıyla yürüten Mehmet Ceran, 50 kişilik yönetim listesinde yer aldı.