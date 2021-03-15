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15 Mar 2021 - 22:03- Siyaset G: 15 Mar 2021 - 22:06

Mehmet Ceran MKYK üyesi seçildi

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mehmet Ceran, bugün gerçekleşen kongrede AKP Genel Merkez Gençlik Kolları’nda MKYK Üyesi seçildi.

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Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılan 6. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde başkan olarak seçilen Eyyüp Kadir İnan'ın MKYK'sında görev alacak isimler belli oldu. 2 dönem Kocaeli gençlik kollarının teşkilat başkanlığı görevini başarıyla yürüten Mehmet Ceran, 50 kişilik yönetim listesinde yer aldı.
# Kocaeli

15 Mar 2021 - 22:03 - Siyaset

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