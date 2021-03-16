İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy

Kurtuluş Savaşının amacını ve ruhunu, milletin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklal Marşı'nın önem ve anlamını anlatmak, onun verdiği iletileri vurgulamak amacıyla çevrimiçi gerçekleştirilen panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Demir yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Moderatörlüğünü Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gencay Zavotçu’nun yaptığı panelde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Doç. Dr. Pelin Aslan Ayar "Mehmed Âkif Ersoy ve Gerçeklik" konusunda, Dr. Öğretim Üyesi Esra Sazyek "İstiklâl Marşı'nın Yazıldığı Ortam" konusunda ve Dr. Öğretim Üyesi Cem Yılmaz Budan da "Mehmed Âkif Ersoy'un Düşünsel Kaynakları" konusunda konuşma gerçekleştirdiler.

Panelin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, vatanımız ve milletimiz için önemli bir tarih olan 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gencay, İstiklal Marşımızın yazılış hikayesinden bahsettiği açılış konuşmasının ardından sözü Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Doç. Dr. Pelin Aslan Ayar’a bıraktı.

Doç. Dr. Pelin Aslan Ayar konuşmasında, Mehmed Âkif Ersoy’un ülkemizin, milletimizin ortak hafızasında başta İstiklal Marşı olmak üzere pek çok şiiriyle yer etmiş, çoktan ölümsüz olmuş önemli bir isim olduğunu belirterek, “Mehmed Âkif’in gerçeklikle olan ilişkisine bakmak, edebiyattan ne bekliyor ve beklediği şeyi nasıl yansıtıyor bunu anlamak, aslında İstiklal Marşımızın neden bu kadar sahici ve gerçekçi olduğunu anlamamızda yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Esra Sazyek "İstiklâl Marşı'nın Yazıldığı Ortam" konulu konuşmasında, İstiklal Marşının Milli Mücadelenin en büyük destanı kabul edilebileceğini ifade ederek, marşın nasıl bir ortamda hangi şartlarda yazıldığını anlattı.

Dr. Öğretim Üyesi Cem Yılmaz Budan ise İstiklal Şairimiz Mehmed Âkif Ersoy’un gerek sanat anlayışıyla, gerek düşünceleriyle ve edebiyat tarihindeki yeriyle çok ayrıntılı bir biçimde ele aldığı bu panelde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek başladığı “Mehmed Âkif Ersoy'un Düşünsel Kaynakları “ başlıklı konuşmasında, Mehmet Akif’in perspektifinden ve toplumsal duyarlılığından bahsetti.